Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Pfarrerin Angela Lau aus Colditz Quelle: Angela Lau

Anzeige

Pfarrerin Angela Lau ( Colditz )

Christen auf der ganzen Welt feiern das Abendmahl, wie es Jesus am Gründonnerstag, am Abend vor seinem Tod mit den Jüngern tat. Aber was feiern wir da heute? Dazu ein Erlebnis: Ich war mit Freunden in Italien. An einem lauen Sommerabend gingen wir aus in die nahe Stadt. Aber wo sonst das Leben pulsierte: kein Mensch, wie ausgestorben.

Von Ferne hörten wir Musik. Wir gingen durch leere Gassen. Plötzlich ein Platz im Zentrum der Stadt. Dort saßen sie alle: Alte, Junge, Frauen und Männer. Sie feierten Stadtfest. An langen Tafeln aßen und tranken sie, machten Musik, Kinder quirlten. Wir wurden eingeladen. Sie rückten zusammen und freuten sich über uns. Später, zuhause, dachte ich: So ähnlich muss der Himmel sein! Ein großes Fest, bei dem Platz ist für alle. Und so ist es auch, wenn wir Abendmahl feiern.

Das Abendmahl gibt uns eine Ahnung vom Himmel! Da sind wir Gäste an der großen Tafel Gottes. Keiner kommt zu kurz. Wir teilen Brot und Wein. Wir essen und trinken und können es spüren: So nahe wie das Brot und der Wein in uns, so nahe ist uns Gott. So ist jedes Abendmahl ein Stück Himmel. Und macht Mut, unsere Welt dem Himmel ähnlicher zu machen

Von lvz