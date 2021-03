Grimma

Im neuen Kirchspiel Muldental, das sich zum 1. Januar geformt hat, finden von Gründonnerstag bis Ostermontag in allen 25 Gemeinden Präsenz-Gottesdienste statt. Dabei kommen die bewährten Hygienekonzepte für die Gotteshäuser zur Anwendung. Darüber hinaus gibt es digitale Angebote, informiert Susann Donner, Vorsitzende des Kirchenvorstandes und Pfarrerin in Otterwisch.

„Wir wollen Zeichen der Hoffnung setzen“

„Uns ist es wichtig, gerade in dieser Zeit die Oster-Botschaft zu vermitteln und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen“, so Donner. In der ersten Corona-Welle im vorigen Jahr mussten alle Gottesdienste zum Osterfest abgesagt werden. „Das war sehr schmerzlich.“ Deshalb würden sich die Christen freuen, sich in diesem Jahr in den Kirchen treffen zu können.

In den Gotteshäusern ist ein Abstand zwischen den Personen von 1,50 Meter einzuhalten. Dem entsprechend wurde die maximale Besucherzahl berechnet. Klettert der Inzidenzwert über die Marke von 200, muss die Zahl der Gottesdienst-Besucher weiter reduziert werden, erläutert die 47-jährige Kirchenvorstandschefin. Entweder halbiert sie sich dann oder der Abstand wird auf zwei Meter vergrößert. In dem Fall würde auch kein Abendmahl gefeiert.

Während der Gottesdienste ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gemeinsame Singen ist Donner zufolge nur in reduzierter Form möglich.

Digitaler Gottesdienst aus der Friedhofskirche

„Uns ist es wichtig, Oster-Gottesdienste anbieten zu können, und wir freuen uns, dass sie ermöglicht werden“, bekräftigt die Vorsitzende des Kirchspiel-Vorstandes. Ein digitales Angebot sei nicht für jeden ein adäquater Ersatz. Dennoch können sich die Christen des Kirchspiels Muldental auch einloggen. In der Grimmaer Friedhofskirche wurde ein Gottesdienst bereits aufgezeichnet und wird am Ostersonntag um 10 Uhr über Muldental-TV und auch bei Youtube ausgestrahlt. In Colditz werden Telefon-Andachten und zwei Video-Gottesdienste am Karfreitag und am Ostersonntag angeboten. Dazu müssen Interessenten auf die Homepage www.colditzer-kirche.de gehen.

Von Frank Prenzel