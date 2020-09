Naunhof

Nachdem es so aussah, als habe sich der Osttangenten-Prozess mit der Urteilsverkündung erledigt, scheint jetzt wieder alles offen zu sein. Für den 21. September wurde eine Sondersitzung des Stadtrats einberufen, der darüber befinden soll, ob die Kommune in Berufung geht. Von der Entscheidung hängt ab, inwiefern Optionen für den Weiterbau der Straße erhalten bleiben, von dem sich die Kommune eine Verkehrsentlastung der Innenstadt verspricht.

Geklagt hatte Heiko Guter gegen die Stadt. Ihm gehört das Alte Kranwerk, das er 2008 aus Privathand erworben hat, wobei er damals der Stadt ein Vorkaufsrecht für den hinteren Streifen an der Bahnlinie einräumte, der eventuell für die Osttangente benötigt wird. Kurz bevor die Kommune nach Ablauf einer zehnjährigen Bindungsfrist von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machte, zog er sein Angebot zurück. Das Landgericht Leipzig urteilte nun, dass eine auf so lange Zeit festgelegte unwiderrufliche Frist nicht mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch vereinbar sei. Deshalb sah es so aus, dass Guter das komplette Land seiner Kultureinrichtung behalten kann, zumal Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) geäußert hatte, sie tendiere dazu, das Urteil hinzunehmen.

Einwohner dürfen Fragen stellen zur Sondersitzung

Das letzte Wort sollte ihrer Meinung nach der Ältestenrat haben, der diesen Montag zusammenkam. Das rief, wie sich im Umfeld von Abgeordneten vernehmen ließ, Unverständnis hervor. Offenbar drängten Mandatsträger auf eine Entscheidung durch den Stadtrat. Weil dieser aber regulär erst wieder am 24. September und damit nach Ablauf der Widerspruchsfrist zusammenkommt, wurde für kommenden Montag eine Sondersitzung im Rathaussaal speziell zu diesem Thema angesetzt. Nachdem zunächst hinter verschlossenen Türen beraten wird, beginnt der öffentliche Teil 19.45 Uhr, wobei am Anfang Einwohnerfragen zugelassen sind.

Notar rät zur Berufung

Indessen geht ein Raunen durch die Stadt, es würde sich eine Mehrheit für ein Berufungsverfahren finden. Eine entsprechende Empfehlung spricht auch der ehemalige sächsische Justizminister Manfred Kolbe aus, der vor 13 Jahren als Notar den Kaufvertrag zwischen Guter und der Vorbesitzerin des Kranwerks beurkundet hatte. Für seinen Rat bringt er Gründe vor.

Kolbe : Gericht hätte aus zwei Gründen Notarin vernehmen müssen

Zum einen, so stellt er klar, habe er den Kontrakt zwischen Guter und der Stadt mit der Vorverkaufsklausel lediglich als Rohentwurf mit zahlreichen noch offenen Stellen angefertigt, der später keine Verwendung gefunden habe. „Vielmehr ist er später ohne mein Wissen von der Notarin Martina Möller aus Leipzig beurkundet worden“, lässt er wissen.

Zum Anderen hatte Richterin Verena Kaden in ihrer Urteilsbegründung konstatiert, Kolbe sei bei der Erstellung des Kaufvertages davon ausgegangen, dass Guter als Unternehmer auftritt. Dieser habe das Kranwerksgrundstück aber aus seinem Privatvermögen erworben, weshalb er über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hätte aufgeklärt werden müssen. Kolbe räumt zwar ein, er habe beim Treffen mit Guter den Eindruck gehabt, dass dieser als Geschäftsmann handelt. Zu prüfen wäre das aber erst bei der Beurkundung gewesen, die jedoch nicht bei ihm stattgefunden habe.

Deshalb und wegen der strittigen Zehnjahresfrist hätte nach Kolbes Dafürhalten das Landgericht die Notarin Möller vernehmen müssen. Warum das nicht geschah, sei ihm schleierhaft.

Stadtratsentscheidung mit Konsequenzen

Sollte es nun per Stadtratsentscheidung dazu kommen, dass Naunhof nicht in Berufung geht, wäre der Weg verbaut, die Osttangente geradlinig von der Straße des 9. November zur Großsteinberger Straße zu verlängern. Geht der Prozess jedoch in eine weitere Runde, bleibt diese Variante denkbar. Wird sie umgesetzt, verliert Guter nicht nur einen Teil seines Geländes. Es müsste voraussichtlich auch die Tischlerhalle abgerissen werden, die er für den wirtschaftlichen Betrieb des Alten Kranwerks braucht.

Von Frank Pfeifer