Passend zum derzeitigen Bau des großen Farbkegels von Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald im Grimmaer Kreisverkehr an der Autobahn spielt der in Großbothen verwurzelte Gelehrte auch in einer bedeutenden sächsischen Blumenschau bis zum 4. August eine gewichtige Rolle. Sein „Farbenspiel“ wird in der diesjährigen Hortensienschau im Landschloss Zuschendorf bei Pirna thematisiert.

Ostwalds Zauberhand beflügelt Hortensien-Züchter

Züchter haben in den letzten Jahrzehnten ein großartiges Farbsortiment an Hortensien geschaffen, welche sich im Laufe der Blühentwicklung auch noch ständig verändern. Vor noch wenigen Jahren war die Farbpalette der Hortensien recht schmal. Doch wie von Zauberhand haben die Gärtner nun aus dieser Pflanze ein reiches Spiel der Farben heraus gelockt. Dazu kommen viele zweifarbige Sorten.

Der Gärtner bestimmt die Farben mit Farbkarteien. Jede Farbe ist mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination versehen und so kann jeder auf der Welt sich eine Vorstellung von der Farbe einer Pflanze machen, sind Betrachter und Pflanze auch tausende Kilometer voneinander entfernt.

Ostwald unterscheidet 500 Farbtöne

Die erste dieser Farbkarten ist dem Chemiker und Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald aus Großbothen bei Grimma zu verdanken. Er spricht von etwa 500 reinen und gut unterscheidbaren Farbtönen. Genau wie Johann Wolfgang Goethe betrachtete auch der Grimmaer Ostwald seine Farbenlehre als besonders wichtigen Teil seiner Lebensleistung. So begann er 1914 mit seinen Farbforschungen und baute sich 1916 in seinem Park in Großbothen ein eigenes Laborgebäude, das noch heute „Werk“ genannt wird. Gerade durch die Messbarkeit wurde seine Lehre wirtschaftlich nutzbar.

Ostwalds Lehrer für die Wirtschaft von Wert

Ostwald entwickelte verschiedenen Farbsysteme, unter anderem für die Textilindustrie, für die Homöopathie, für Kakaoerzeugnisse, ja selbst eine Farbnormtafel für Kanarienvögel. Sein 1921 entstandener Farbatlas diente als Farbvergleichsmuster für die Industrie, zum Beispiel auch die Meissener Porzellanmanufaktur.

Nur die damalige Künstlerschaft distanzierte sich von seinen Ansichten und kritisierte seine Erkenntnisse zum Teil scharf. Die Gärtner hingegen waren viel dankbarer. Mit dem Anwachsen der gärtnerischen Produktion und der damit verbundenen Züchtung immer neuer Sorten wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die Frage nach genauer Farbbestimmung der Pflanzen immer wichtiger.

Szene mit Ostwald in der Hortensienschau von Schloss Zuschendorf

Der Botaniker und Gartenbauwissenschaftler Robert Zander schreibt in seinem Nachruf auf Ostwald, dass die heutige Pflanzenzüchtung geradewegs in der Katastrophe enden würde, wenn Ostwald nicht den Grundstein für die Farbmessung gelegt hätte. Im Landschloss Zuschendorf bei Pirna war bei der XIV. Hortensienschau ein ganzer Raum der Farbenlehre von Ostwald gewidmet. Als lebensgroße Puppe dargestellt, bestimmt der vollbärtige Professor Ostwald mit einem Blumenzüchter gerade fiktiv die Farbe von Hortensien.

Von Thomas Kube