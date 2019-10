Otterwisch/Großbuch

In Großbuch bei Otterwisch wurde eine 46-Jährige am Sonntagabend von einem Hund gebissen. Als sie sich einer Scheune näherte, sprang das Tier sie unvermittelt an und biss sie in den Oberschenkel. Sie lief danach davon. Der Hund, der an der langen Leine hing, konnte nicht folgen.

Der Hundebesitzer war in der Scheune beschäftigt und hatte die Szene erst mitbekommen, als dieser schon zugebissen hatte. Gegen den 47-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ/gap