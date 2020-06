Otterwischer Direktvermarkter erfährt wegen Corona mehr Zuspruch

Otterwisch

Die Corona-Krise bringt immer mehr Menschen auf einen besonderen Geschmack. Auf den Geschmack guten Fleisches. Seit Beschränkungen durch das Virus gelten, erfährt der Hofladen von Christian Hahn in Otterwisch einen steigenden Zuspruch. „Es kommen Kunden, die wir hier noch nie vorher gesehen haben“, sagt seine Frau Dagmar, die bedauert, das diesjährige große Fest absagen zu müssen, das eigentlich fürs jetzige Wochenende geplant war.

„Das wären zu viele Besucher für unsere kleine Fläche. Wir könnten die Abstandsregeln nicht kontrollieren“, erklärt sie. „Außerdem möchten wir niemandem zumuten, im Bierwagen oder am Grillstand den ganzen Tag über mit Mundschutz zu arbeiten.“ Das Hoffest auf September zu verschieben, käme nicht in Frage, weil es dann in der arbeitsintensiven Erntezeit läge. Deshalb falle es aus. „Wir hoffen, dass vielleicht wenigstens unsere Hofweihnacht machbar ist“, gibt sich die 65-Jährige noch nicht ganz von Corona geschlagen.

Anzeige

Menschen achten auf mehr Regionalität

Mit derlei Veranstaltungen will der Landwirtschafts- und Direktvermarktungsbetrieb Leute aufs Land ziehen, um sie mit seinen Produkten und den Tieren vertraut zu machen. „Doch das ist nun durch Corona auch ohne unser Zutun passiert“, freut sich Dagmar Hahn. Sie sah viele unbekannte Gesichter. Es kamen ganze Familien, die nicht nur einkauften, sondern auch durchs Unternehmen spazieren gingen. Für manche war die Begegnung mit Schweinen, Kühen, Eseln und Ponys völlig neu. Mitarbeiter beantworteten bereitwillig alle Fragen.

Weitere LVZ+ Artikel

„Die Leute achten wieder mehr auf Regionalität“, erklärt sich Hahn diesen Trend. „Schon vor Corona gab es zahlreiche Fleischskandale. Und in den vergangenen Wochen kamen Virusausbrüche in Schlachthöfen hinzu.“ Sie versteht zwar nicht, dass Produkte so verseucht werden können. „Bei uns steht das Lebensmittelüberwachungsamt ständig auf der Matte, was auch gut so ist, denn es schützt vor Betriebsblindheit“, meint sie. „Aber die Kontrollen müssten doch anderswo eigentlich genauso streng sein.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Tiere auf Strohhaltung

Wie auch immer, die Hahns fahren ihren Stiefel und fahren offenbar gut damit. Bei ihnen vegetiert kein Schwein in der Box dahin. Die Tiere tummeln sich auf Stroh, können herumtoben und bilden so ganz nebenbei Muskeln. Auch für die Kühe gilt die traditionelle Strohhaltung, sie können außerdem hinaus ins Freiland. „Das merkt man später an der besseren Qualität des Fleisches“, versichert Hahn.

Keine Sauerei: Ellen Hendrich, Tochter des Inhabers, 2017 bei freilaufenden jungen Schweinen. Quelle: Thomas Kube

Dieses stammt aus der Fleischerei im eigenen Hause. „Wir schlachten nur nach Bedarf“, erklärt die Gattin des Chefs und zählt auf: „Pro Woche 15 Schweine und ein Rind, alle 14 Tage ein Kalb.“ Hinzu kommen hin und wieder Lämmer und Schafe des ortsansässigen Schäfers Dennis Hagemann, dessen Tiere auf den Wiesen der Region weiden. Saftige Steaks, Lenden und Wurstsorten liegen in der Theke des Hofladens, vor dem sich schon mal Schlangen bilden, die wegen der gültigen Abstandsregeln lang aussehen können. Aber der Verkauf geht flott hintereinander weg.

Wegen Corona ein Archivfoto: So sah es vor der Epidemie im Hofladen aus. Inzwischen soll Plexiglas die Übertragung des Virus vermeiden. Quelle: Thomas Kube

Hoffnung auf Kundentreue

„Die meisten neuen Kunden wussten vorher nicht, was es hier gibt. Sie fanden durchs Hörensagen zu uns“, weiß Dagmar Hahn. „Und ich hoffe, dass sie uns treu bleiben, wenn Corona eines Tages vorbei ist.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer