Otterwisch

Elida, Moritz, Ferdinand und Cooki heißen die vier Storchenkinder in Otterwisch. Die Klassen 1,2 und 4 der dortigen Grundschule hatten die Namensvorschläge gemacht. Damit man die heranwachsenden Adebare auch unterscheiden kann, hat Otterwischs Storchenbetreuer Klaus Döge seinen Schützlingen verschiedene farbige Punkte auf den Kopf gemalt. Denn immerhin kann man über das Internet aus aller Welt in die Otterwischer Storchenkinderstube schauen. Über eine Million Besucher aus 100 Ländern kann die Homepage bereits vorweisen.

Otterwischer Kirche als Lebensraum ausgezeichnet

Doch bevor die vier Jungvögel aus dem Horst geholt wurden, hatte Döge als Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland ( NABU) auch noch die freudige Aufgabe, an Pfarrerin Susann Donner eine Urkunde mit Auszeichnung zu überreichen. Der NABU hatte 2007 diese Form der Würdigung ins Leben gerufen.

Allein in Sachsen gibt es mittlerweile schon 80 Kirchen, die mit der Plakette „Lebensraum Kirche“ ausgezeichnet wurden. Zumeist beherbergen die Sakralbauten Fledermäuse, Schleiereulen und Turmfalken. In Otterwisch kommt noch der Weißstorch dazu, der nachweislich seit 1969 auf dem Kirchendach brütet.

Nistmöglichkeiten für Greifvögel und Eulen

Obwohl die Gotteshäuser nach der Wende nahezu alle saniert und damit auch jegliche Maueröffnungen verschlossen wurden, sind die Worte und Vorgaben der Naturschützer umgesetzt und nahezu überall Brutkästen und damit Nistmöglichkeiten für die Greifvögel und Eulen geschaffen wurden. Mit dem Vorteil, dass man die Tiere jetzt komplett überwachen und registrieren kann.

Während in Otterwisch schon vorletzte Woche die Eulen und Falkenjungen ihre Erkennungsringe bekamen, war am Wochenende bei den Störchen an der Kirche wieder ein größerer Menschenauflauf zu beobachten. Bedingt durch den permanenten Internetauftritt und viele Einladungen im Ort kamen wohl um die 100 Besucher und Schaulustige in den Garten der Kirche.

Vogelexperte Bernd Holfter übernahm die Beringung für den erkrankten Steffen Müller. Alle vier Schreitvögel bekamen ihren Aluring mit deutlich erkennbarer Nummer. Und natürlich durften die kleinen und großen Besucher die Störche auch einmal berühren, bevor sie wieder in luftiger Höhe auf das Kirchdach gebracht wurden.

Wie man jederzeit im Netz unter https://storchennest-otterwisch.de/index.php/livecam/weissstorch verfolgen kann, kümmern sich die Elternvögel nach der kurzen Beunruhigung wieder liebevoll um ihren Nachwuchs. Schon in wenigen Wochen werden die Störche flügge sein und wenig später erstmalig die Reise in ihr Winterquartier antreten.

Von Thomas Kube