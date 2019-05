Großpösna/Otterwisch/Beucha

Die diesjährigen Waldjugendspiele haben begonnen. Sachsenforst und seine Partner laden in den kommenden zwei Monaten wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler zum Entdecken des Waldes ein. An der Auftaktveranstaltung im Forstbezirk Leipzig – genauer im Waldgebiet Oberholz – nahmen am 7. Mai Kinder der dritten und vierten Klasse aus den Grundschulen Beucha, Otterwisch, Großlehna und Leipzig teil.

Auf die Schüler wartet ein speziell angelegter Rundweg, bei dem sie im spielerischen Wettbewerb an verschiedenen, von Forstleuten betreuten Stationen ihr Wissen zu Wald und Forstwirtschaft testen und erweitern können. Dabei kommt auch der Spaß nicht zu kurz, so dass für alle erlebnis- und lehrreiche Tage bevorstehen.

Den Kindern den Wald näher bringen

„Unser Anliegen ist es, den Kindern das komplexe Ökosystem Wald mit seinen vielfältigen Leistungen für die Menschen in Sachsen durch eigenes Erleben und praktisches Handeln näher zu bringen“, so Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig. „Nachdem die Waldjugendspiele in Sachsen im vergangenen Jahr ihr 20. Jubiläum gefeiert haben, blicken wir 2019 bundesweit bereits auf 50 Jahre dieser erfolgreichen Kampagne zurück.“

👀 Wo sind Deutschlands Förster hin? - Diese Woche in Dresden! 🌲🌲Unter dem Motto „WaldGesellschaft“ startet ab... Gepostet von Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft am Montag, 6. Mai 2019

Die Idee der Waldjugendspiele stammt ursprünglich von Forstleuten aus Bayern. Das Ziel, Kinder und Jugendliche frühzeitig für die Belange des Waldes zu interessieren, ist laut Padberg in Zeiten zunehmender Urbanisierung aktueller denn je. „Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der allerorts zu beobachtenden massiven Waldschäden durch Stürme und Borkenkäfer ist es besonders wichtig, nachfolgende Generationen für den Wald und seine notwendige Pflege durch die Forstwirtschaft zu sensibilisieren“, sagt der Forstbezirksleiter. „Nur wer Kenntnisse vom Lebensraum Wald, seinen Bewohnern und deren Wechselwirkungen untereinander hat und wem die Bedeutung des Waldes für uns Menschen bewusst ist, wird in Zukunft auch Verständnis für ihn haben und für ihn eintreten.“

Waldjugendspiele in Sachsen seit 1999

Die Waldjugendspiele finden in Sachsen regelmäßig seit 1999 statt. Jedes Jahr nehmen an den Veranstaltungen rund 6000 Mädchen und Jungen der dritten und vierten sowie sechsten Klassenstufe teil. Bis Ende Juni finden in diesem Jahr sachsenweit 60 Einzelveranstaltungen statt. Unterstützung erhalten die Waldjugendspiele auf regionaler Ebene durch Mitarbeiter der Landkreise, Jägerschaften und Naturschutzstationen.

Von LVZ