Otterwischs Existenz stand auf der Kippe

Wer auf Ideen kommt, kann sie am besten gleich selbst umsetzen. Das Gesetz dieser Welt gilt auch in Otterwisch. Weil Siegfried Müller im Vorbereitungskomitee des 750-jährigen Ortsjubiläums den Wunsch äußerte, die Feier mit einer Ausstellung zu verbinden, war es an ihm, diese zu gestalten. Zur Festwoche im September wurde sie gut besucht, danach sollte sie abgebaut werden. Doch dann kam die Rolle rückwärts, und sie bleibt geöffnet. Ab diesem Wochenende werden in ihr sogar wieder die heiß begehrten Gedenkmedaillen angeboten.

Müller, der aus Spaß an der Freude bis zu seinem 70. Geburtstag im vergangenen Jahr als Maschinenbauingenieur arbeitete, wurde ein Rentner im Unruhestand. Es war November, als er die Aufgabe übernahm, die Historie Otterwischs darzustellen. „Ich hatte einen guten Start, denn ich konnte auf die Festschriften der 700- und der 725-Jahrfeier zurückgreifen, wenngleich sich erstere nur in Maßen verwenden ließ, denn sie war DDR-typisch stark ideologisch geprägt“, sagt er.

Viele steuern Material bei

Im Amtsblatt und in der LVZ rief er auf, ihm Material zukommen zu lassen. Die Resonanz überraschte ihn. „Es haben sich so viele Leute gemeldet.“ Schließlich kam er auf 30 laufende Meter Schautafeln, die er straffen musste, weil der ehemalige Speiseraum der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der später zum ersten Otterwischer Steakhouse „ Oklahoma“ umgewandelt wurde und schon lange leer stand, nicht so viel Platz bot. Übrig geblieben sind immerhin 23 Meter.

Älteste Exponate von 11 500 vor Christus

Dass Otterwisch schon vor der Ersterwähnung vom 8. Oktober 1269 existierte, auf die sich die Zählung bezieht, war bekannt. In der Ausstellung sind nun Beile, Äxte und Keramiken zu sehen, die aus der Bronze- und Eisenzeit, ja sogar aus der Jungsteinzeit stammen und bis zu 13 500 Jahre alt sind. Lehrer Richard Hartig hatte sie bis Anfang der 1950er nach wissenschaftlichen Maßgaben ausgegraben. Später gelangten die Artefakte von der Dorfschule übers Schloss ins Kreismuseum Grimma, das sie jetzt als Leihgabe überreichte.

Zahlreiche Dokumente stammen von der Kirchgemeinde, deren Aufzeichnungen über Taufen, Eheschließungen und Todesfälle lückenlos bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen und Aufschluss geben über die Bevölkerungsentwicklung. Schriftstücke und Fotos der landwirtschaftlichen und handwerklichen Betriebe vermitteln anschaulich deren Entwicklung.

Otterwisch sollte weggebaggert werden

Manche von ihnen existieren nicht mehr. Doch wäre es nach den Plänen gegangen, die bis 1988 bestanden, hätte das ganze Dorf keine Zukunft gehabt. Renate Haschke aus dem Ort unterstützte Müller zu diesem Themengebiet und stellte eine Präsentation zusammen, die sich mit dem Bergbau befasst. Vorgesehen war, den Tagebau Kitzscher 1993 aufzuschließen und bis 2013 Braunkohle aus ihm zu fördern. Wo Otterwisch heute steht, würde jetzt ein großes Loch klaffen.

Militärjagdgebiet und Reiterhochburg

„Die Ausstellung, die in der Festwoche durchschnittlich 120 Besucher pro Tag zählte, ist also nicht nur für unsere Einwohner interessant, sondern auch für Leute aus der ganzen Region“, meint Siegfried Müller. Er zieht noch weitere Trümpfe aus dem Ärmel, die Auswärtige neugierig machen sollen.

„Interessantes gibt es zu erfahren über das sowjetische Militärjagdgebiet, das Otterwisch, Klein- und Großbardau, Grimma-Süd, Grethen, Pomßen, Köhra, Threna, Belgershain und Rohrbach umfasste, und über den Sportverein Otterwisch, dessen erfolgreichste Abteilung der Pferdesport war“, berichtet er. „Sie hatte eine Leistung erreicht, die beim Fußball der Bundesliga entsprechen würde.“ Das letzte große Turnier lief 2004.

Rentner decken Öffnungszeiten ab

Bahn, Post, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Naturschutz; die Ausstellung setzt noch mehr Schwerpunkte. „Wer sich nach dem Andrang zur Festwoche noch einmal in Ruhe informieren will, kann gerne wieder zu uns kommen“, empfiehlt Müller den Otterwischern. Ihm ist es gelungen, Rentner zu finden, die die Öffnungszeiten der Ausstellung abdecken. Ihnen dankt er genauso wie den ortsansässigen Dachdeckerbetrieben Keller und Steinbach und der Thierbacher Firma Tara, die ihm Schautafeln und Holzgestelle zur Verfügung stellten.

Gedenkmedaillen wieder erhältlich

Der Besuch lohnt sich aus einem weiteren Grund, denn nun gibt es wieder Gedenkmedaillen ans Ortsjubiläum. Die Nachfrage zum Fest war höher als die Auflage. „Deshalb haben wir neue in einer Zinnlegierung nachprägen lassen“, sagt Müller. „Ab diesem Wochenende bieten wir sie in der Ausstellung an.“

Ausstellung „ Otterwisch von der Erstbesiedlung bis zur Gegenwart“, Hauptstraße – Durchfahrt zum Schloss, geöffnet bis 24. November, jeweils sonnabends 14 bis 17 Uhr und sonntags 10.30 bis 12 Uhr, Eintritt frei

