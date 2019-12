Outlet für regionale Produkte in Grimma eröffnet

Grimma

Sie nennen sich Outlet oder Factory-Store und locken mit günstigen Preisen die Kundschaft in die Peripherie von Großstädten. Markenanbieter wie Adidas, Schiesser, Birkenstock, Sterntaler oder Villeroy & Boch verkaufen in vermeintlichen Schnäppchenparadiesen Restposten, alte Kollektionen oder Rückläufer mit kleinen, unauffälligen Fehlern. An viel befahrenen Autobahnen sind gigantische Outlet-Center entstanden, die dem innerstädtischen Einzelhandel Konkurrenz machen.

Einzelhändler setzen auf boomende Outlet-Branche

Jetzt drehen zwei Geschäftsleute in Grimma den Spieß um. Ende November eröffneten Rolf Göthner und Andreas Böhmann in der Altstadt ein sogenanntes Regio-Outlet. Damit setzen sie auf die boomende Outletbranche, aber nicht auf der grünen Wiese, sondern zur Belebung der Muldestadt. „ Grimma hat mit seiner historischen Altstadt und den vielen kleinen Geschäften aus unserer Sicht die besten Voraussetzungen, zu einer kleinen aber feinen Outlet Stadt zu werden,“ sagt Böhmann. „Wir sehen das Outlet oder den Werksverkauf in innerstädtischen Lagen als eine Möglichkeit, die Verödung zu stoppen und wieder mehr Menschen in die Innenstädte zu locken“ argumentiert Rolf Göthner.

Leerstehender Laden in Grimma bietet Verkaufsfläche

Der Laden in der Hohnstädter Straße, in dem zuvor ein Sporthaus agierte, bietet die gesamte oder eine Auswahl aus der Produktpalette der Wurzener Nahrungsmittelwerke, von Claus Fruchtsäfte, de Beukeler, vom Colditzer Nahrungsmittelproduzenten Anona, einer Grimmaer Kaffeerösterei und Cannewitzer Bier. „Für viele Kunden ist die regionale Herkunft ihres Einkaufes heute ein entscheidendes Kriterium“, so Böhmann weiter. Eine große Auswahl an Artikeln zweiter Wahl, also mit kleinen Schönheitsfehlern, soll das Angebot attraktiv machen. Ein Probier-Café eröffnet die Möglichkeit, die Produkte vor Ort zu verkosten.

Expansion um weitere Marken geplant

„Wir wollen die Marke „Regio-Outlet“ weiter ausbauen. Der erste Schritt ist gemacht. Weitere Branchen sollen folgen,“ verspricht Göthner. Die ersten Gespräche mit Händlern aus dem Textilbereich, die in Grimma aktiv werden möchten, seien bereits vielversprechend geführt worden.

Von Birgit Schöppenthau