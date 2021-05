Papierfabrik Golzern: Das ist die Antwort von Minister Günther

Grimma/Golzern

Er wollte den Minister offenbar hervor locken: Im Juli vorigen Jahres hatte sich Grimmas Oberbürgermeister Matthias (Berger) an Sachsens Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther (Grüne), gewandt – und dem Freistaat die Übernahme der einstigen Papierfabrik Golzern angeboten. Die Stadt Grimma sei nicht mehr bereit, „die Verantwortung für die Golzerner Papierfabrik und die daraus resultierenden nicht unerheblichen Hochwassergefahren zu übernehmen“, hatte Berger seinerzeit formuliert.

Die LVZ erneuerte jetzt ihre Anfrage ans Ministerium zu Günthers Ansicht, nachdem es noch im Herbst vorigen Jahres aus der Pressestelle hieß, einer Antwort des Ministers nicht vorgreifen zu können.

Minister: Finanzministerium ist federführend

Minister Günther habe in seinem Antwortschreiben an den Grimmaer Oberbürgermeister darauf hingewiesen, dass dem Staatsministerium der Finanzen (SMF) die federführende Beurteilung eines Eigentumsübergangs obliege. Insoweit seien Angebote der Stadt an das Finanzministerium zu richten, teilte nun Referent Burkhard Beyer mit. Für den Erwerb, den Verkauf und die Bewirtschaftung von Immobilien des Freistaates sei grundsätzlich das SMF beziehungsweise in dessen Geschäftsbereich der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement zuständig.

Konkret wurde Günther den Informationen zufolge aber doch: „Ungeachtet dessen ist jedoch keine Begründung für ein Eintreten des Freistaates Sachsen in eventuell entstehende Eigentümerpflichten erkennbar“, ließ er dem Grimmaer Rathauschef wissen.

Grimma möchte die einstige Fabrik Golzern abreißen

Wie berichtet, möchte die Stadt Grimma die mitten in der Mulde stehende, denkmalgeschütze Fabrikanlage abreißen. Schon 2014 gab es mit Segen des Denkmalschutzes die Abbruchgenehmigung, die aber – wegen offener Naturschutz-Dinge – 2019 nicht verlängert wurde. Mit ihrem Widerspruch scheiterte die Kommune, so dass seitdem alles wieder auf Anfang steht. Berger selbst sieht sich dabei als Spielball von Politik und Behörden.

Von Frank Prenzel