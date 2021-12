Trebsen

Nachdem das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ 500 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt hat, wird voraussichtlich im kommenden Jahr die Einwohnerschaft zur Wahlurne gebeten. Die Frage stellt sich, inwieweit die Stadt noch planungsrechtliche Voraussetzungen für die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ schaffen darf. Was das für das Unternehmen bedeutet, darüber sprach die LVZ mit Werkleiter Maik Nürnberger.

Rechnen Sie fest mit einem Bürgerentscheid?

Das ist zunächst eine Sache zwischen dem Aktionsbündnis und der Stadt, die das Bürgerbegehren prüfen wird. Wir befassen uns nicht damit, ob es einen Bürgerentscheid geben wird oder nicht, machen uns allerdings über die Konsequenzen Gedanken.

Welche Gedanken?

Es handelt sich um ein Element der direkten Demokratie. Wir unterstützen diesen Prozess und alles, was das Planungsrecht vorgibt. Unser Einstehen für Transparenz zeigt sich in unserer Kommunikationsbereitschaft.

Was würde denn ein Bürgerentscheid für Ihr Unternehmen bedeuten?

Er wird Konsequenzen für unseren Betrieb haben, die wir dann prüfen, wenn uns offiziell mitgeteilt wird, was passiert. Auf alle Fälle haben wir ein verbindliches Zeitfenster für unsere Investition, das sich aus den Marktstudien ergibt, die wir im Vorfeld erarbeitet haben. Falls ein Bürgerentscheid und die zu erwartende Debatte darum das Projekt ein halbes oder ein Jahr verzögert, dann schließt sich dieses Zeitfenster und das ganze Projekt steht in Frage.

Unsicherheit zur Zukunft der Fabrik

Üben Sie damit aber nicht einen Zeitdruck auf den Stadtrat aus, von dem Sie in Ihrer jüngsten Stellungnahme sogar forderten, bis spätestens Frühjahr 2022 einen Satzungsbeschluss zu den Bebauungsplänen zu fassen?

Nein, aber wir zeigen klar die Konsequenzen auf, die sich für uns und das Projekt und den Standort Trebsen ergeben könnten. Wir brauchen den Satzungsbeschluss, um mit unserem Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz auf die Behörden zugehen zu können. Ohne deren Prüfung können sich unsere Gesellschafter nicht für oder gegen das Projekt entscheiden, denn erst dann liegen die wirklichen Investitionskosten vor. Und so lange besteht Unsicherheit zur Zukunft der Fabrik und der Arbeitsplätze.

Sie haben aber selbst das Zugeständnis gemacht, die Entwurfsplanung länger als erforderlich öffentlich auszulegen. Führt nicht allein das schon zu einem Verzug?

Die Frist wäre vor Weihnachten abgelaufen, wir lassen den Entwurf aber bis zum 7. Januar ausliegen. So haben interessierte Leute mehr Zeit, ihn sich anzuschauen. Wenn sie ihre Stellungnahmen abgegeben haben, erwarten wir Einsichtnahmen, um abwägen zu können, was sich noch ändern lässt.

Die Abwägung ist in diesem Falle doch Sache des Stadtrats...

Ja, er ist für die schlussendliche Abwägung zuständig. Wir arbeiten ihm zu.

Planungen laufen weiter

Läuft das parallel zur eventuellen Vorbereitung eines Bürgerentscheids durch die Stadt?

Aus unserer Sicht Ja. Wir halten unsere betrieblichen Planungen nicht an, um abzuwarten, was die Prüfung des Bürgerbegehrens durch die Stadt ergibt. Wir brauchen nun mal die Planungsreife.

Sie geben also weiter Geld aus. Ist das nicht ein zu großes Risiko?

Sicherlich, aber das ist ein allgemeines Risiko, das sich jedem Unternehmer stellt. Ein viel größeres Risiko wäre es, den Standort in Frage zu stellen, indem man nicht investiert.

Nochmals Bürgersprechstunden

Sie äußerten jüngst, direkte Demokratie sei kein Instrument zur Blockade der Handlungsfähigkeit der Stadt. Das Aktionsbündnis kann aber nur einen Bürgerentscheid zu kommunalen Fragen herbeiführen. Ist der Vorwurf der Blockade nicht ungerecht?

Die Bauleitplanung beruht auf Beschlüssen des demokratisch gewählten Stadtrats, der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, Informations- und Dialogangeboten wie Bürgersprechstunden, Websites und Broschüren. Wir wollen Transparenz und die weitere Kooperation mit den Nachbarn und der Stadt. Wir brauchen Handlungssicherheit und gehen darum nach Planungsrecht vor. Und jeder interessierte Bürger ist eingeladen, sich an dem Prozess der Bauleitplanung zu beteiligen, ohne dass dadurch der Prozess blockiert werden muss.

Wie wurden Ihre Informationsmöglichkeiten genutzt?

Wir beobachten die Zugriffe auf unsere Websites und können daran erkennen, welche Themen die Bürger besonders interessieren. Auch direkte Anfragen erhalten wir. Die Bürgersprechstunden im Sommer sind gut besucht worden. Jetzt im Dezember bieten wir gemeinsam mit der Stadt wieder sechs Termine an. Die Resonanz wird voraussichtlich nicht so groß sein. Warum auch sollte sich jemand noch einmal anmelden, dessen Anregungen wir schon in die Pläne eingearbeitet haben?

Spätestens 2026 Inbetriebnahme

Kamen mehr Befürworter oder Gegner der Betriebserweiterung in die Sprechstunden?

Die meisten Menschen hatten Informationen aufgegriffen, die sie gegenprüfen wollten. Sie stellten Fragen, unterbreiteten konstruktive Vorschläge. Manche aber kamen einfach nur, um uns zu sagen, dass sie unsere Pläne gut finden. Es waren auch einige dabei, die sie ablehnten. Insgesamt handelte es sich um gute Gespräche.

Wenn Sie eine Prognose anstellen sollten, wie es in zwei Jahren um die Papierfabrik steht, was würden Sie dann sagen?

Für einen Bau wäre das noch zu früh. Aber dann haben wir hoffentlich die Planungsreife erreicht und eine Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz. Mit der Inbetriebnahme rechnen für 2025/’26.

Lesen Sie auch:

Zwei mögliche Szenarien

Und falls es durch einen Bürgerentscheid zu keiner Betriebserweiterung kommt?

Würden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wäre das mittelfristig nicht nur existenziell für die Fabrik, sondern auch für die Stadt. Bei einer Schließung gäbe es mehr Arbeitslose, weniger Steuereinnahmen, ortsansässige Firmen würden keine Aufträge mehr von uns erhalten. Sämtliche Beschlüsse und Entscheidungen sollten dem Ziel dienen, dass wir hier alle arbeiten und uns aufs Kerngeschäft konzentrieren können.

Wie sähe die Lage aus, wenn die Investition getätigt würde?

Die Zukunft des Standorts Trebsen wäre mittelfristig gesichert. Wir könnten unseren Mitarbeitern Perspektiven bieten. Und wir könnten ein breites Spektrum an neuen einstellen: Schlosser, Elektriker, Bürokauffrauen, Staplerfahrer, Ingenieure... Der Standortvorteil von Trebsen, in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnen zu können, bliebe erhalten. Und nicht zu vergessen: Wir sind in der Kreislaufwirtschaft tätig. Das heißt, wir nehmen Altpapier, ein Produkt, das am Ende seines Lebenszyklus’ steht, und produzieren daraus Wellpappe, also ein neues Produkt, für das sich künftig immer mehr Einsatzmöglichkeiten bieten.

Von Frank Pfeifer