Dass die wegen Corona verschobene Einwohnerversammlung zur Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ endlich einberufen wird, fordert das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“. Bürgermeister Stefan Müller lehnt eine solche aber ab. Aus seiner Sicht sei ein besseres Instrument für die Bürgerbeteiligung gefunden worden, an dem er festhalten will.