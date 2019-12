Papierfabrik in Golzern bleibt stehen

Landkreis

Das Trauerspiel um die leer stehende Papierfabrik in Golzern geht in die Verlängerung. Die Landesdirektion Sachsen hat am Freitag einen Widerspruch der Stadt Grimma zurückgewiesen. Die Kommune hatte Rechtsmittel eingelegt, weil die Behörde eine 2014 erteilte Abbruchgenehmigung für die Fabrikruine nicht verlängert hatte. „Der denkmalgeschützte Fabrikkomplex an der Vereinigten Mulde kann daher auch weiterhin nicht abgerissen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Landesdirektion.

Fachbehörde im Landkreis Leipzig muss erneut prüfen

Zur Begründung der Entscheidung wird die Lage des Ensembles innerhalb von Naturschutzgebieten europäischen Ranges genannt. Außerdem würden in den Gebäuden der Anlage geschützte Tierarten siedeln. „Der Abbruch hätte daher auch Auswirkungen auf naturschutzrechtliche Belange. Diese Auswirkungen sind vor einem Abbruch einer naturschutzrechtlichen Klärung zuzuführen“, so die Argumentation.

Grimma ignoriert Auflagen des Naturschutzes

In diesem Zusammenhang zeigt die Landesdirektion der Stadt Grimma die rote Karte. Denn nach wie vor fehle das Einvernehmen der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig, die als zuständige Behörde die Naturschutzbelange im Zusammenhang mit dem Abriss der Papierfabrik Golzern zu prüfen hätte. Aber um eine Prüfung vornehmen zu können, müsse Grimma aussagekräftige Unterlagen vorlegen. „Vollständige Unterlagen, auf deren Grundlage die untere Naturschutzbehörde überhaupt in Bezug auf die Erteilung des Einvernehmens entscheiden kann, hat die Stadt Grimma jedoch bis heute nicht vorgelegt“, so der aktuelle Stand.

Bürgerinitiative für den Erhalt der Papierfabrik

Das Tauziehen um das Industriedenkmal dauert bereits länger als ein halbes Jahrzehnt. Nach der Muldeflut 2013 hatte die Papierverarbeitung Golzern ihren jahrhundertalten Standort aufgegeben und war nach Mutzschen umgesiedelt. Die Stadt Grimma erwarb das leer stehende Ensemble mit dem Ziel, es abzureißen, um den Engpass der Mulde an dieser Stelle aufzuweiten. Für den Abriss waren bereits zwei Millionen Euro Fördergeld in Aussicht gestellt. 2017 lief die Abbruchgenehmigung nach einer Dreijahres-Frist ab. Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für den Erhalt und die Wiederbelebung des Industriedenkmals einsetzt.

Von Birgit Schöppenthau