Grimma

Die Bewohner des Grimmaer Ortsteiles Papsdorf bei Pöhsig hatten sich aus der Erfahrung der Nacht zuvor gut für das neuerliche Gewitter gewappnet. Wie Oberbürgermeister Matthias Berger am Donnerstag informierte, hatten sie ihre Höfe vorsorglich mit Sandsäcken geschützt, so dass die Dorfstraße beim Gewitter am Mittwochnachmittag wie ein Kanal wirkte und das Regenwasser gut abfloss. An den Grundstücken sei kein Schaden entstanden. Beim Gewitterguss am späten Dienstagabend hatte es mindestens ein Gehöft erwischt, als von umliegenden Feldern das Wasser in Strömen herab floss.

Grimma verhindert zweite Schlammlawine in Wagelwitz

Das Unwetter am Mittwoch, das gegen 16.30 Uhr mit Starkregen und Hagel über Grimma hernieder ging, verlief laut Berger ähnlich wie tags zuvor, hatte aber nur die halbe Dimension. In Wagelwitz bei Mutzschen, wo sich am Dienstag eine Schlammlawine durch einen Teil des Dorfes gewälzt hatte, gab es diesmal keine Probleme.

Weitere Maßnahmen zur Straßenentwässerung geplant

Der städtische Bauhof hatte laut Berger nach dem ersten Gewitter den Weg von den Feldern mit Sandsäcken bestückt, so dass das Wasser ins Rückhaltebecken floss und sich dort sammelte. „Es war wie ein Kanal“, informierte Berger. Das Becken hatte beim Gewitterguss in der Nacht zum Mittwoch versagt, weil die Drosselklappe nicht funktionierte. Sie war daraufhin zunächst manuell eingestellt worden.

Es sei zu überlegen, so Berger weiter, in der Serkaer Straße in Wagelwitz eine Rinne anzulegen, die künftig das von den Feldern kommende Wasser abführt.

Von Frank Prenzel