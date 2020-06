Parkraum in Fuchshain wird knapp

Naunhof/Fuchshain

Schmuck hergerichtete Höfe, eine Hauptstraße mit blühenden Rabatten und historisch anmutenden Laternen, gepflegte Sauberkeit – Fuchshain hat sich seit der Wiedervereinigung zum Guten verändert. Der Wandel vollzog sich aber nicht nur optisch, sondern auch strukturell. Und daraus ergibt sich zunehmend ein Problem: Wo stelle ich mein Auto ab?

Enge Straßen winden sich durch das Neubaugebiet zwischen Feldstraße und Lehmbergring. Nicht überall passen die Autos aller Bewohner auf die Grundstücke. Und kommen Besucher, müssen sie zusätzlich ihre Wagen auf den Verkehrsadern abstellen, was in unübersichtlichen Kurven erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. Irgendwie scheinen aber alle zurechtzukommen.

Ortsmitte im Fokus

Etwas brenzliger sieht die Lage rund um Kirche und Bürgerhaus aus, was nun den Ortschaftsrat auf den Plan rief. „Die Situation ist zwar noch nicht dramatisch“, schätzt Ortsvorsteher Hermann Kinne ein. „Aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir einiges erörtern müssen.“

Zuzügler bringen Autos mit

Mit dem Wegbruch der landwirtschaftlichen Nutzung in vielen Höfen entlang der Hauptstraße mussten die Eigentümer eine neue Nutzung für die Gebäude finden. Mitunter wurden Wohnungen geschaffen, jüngst geschah das in einem Gut gegenüber des Bürgerhauses. „Die Leute sind froh, wenn sie was zur Miete finden. Doch jeder bringt ein Auto mit“, erklärt Kinne. Ähnlich sieht es nach seinen Worten in der ehemaligen Bäckerei aus, die sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des kulturellen und religiösen Ortszentrums befindet.

Für alle Eventualitäten kann sich der Ort nicht wappnen. Wenn in der Kirche oder im Bürgerhaus größere Veranstaltungen laufen, wird die Hauptstraße auch in Zukunft zugeparkt sein. Es geht dem Rat eher darum, den Normalfall besser als bislang in den Griff zu kriegen. Denn wenn jemand, wie es schon geschehen ist, sein Auto auf einem der drei Stellplätze für das im Bürgerhaus integrierte Feuerwehrdepot abstellt, ist im Alarmfall niemandem gedient, selbst wenn das Ordnungsamt dem Betreffenden eine saftige Strafe aufbrummt.

Mietbare Stellplätze denkbar

An das städtische Bauamt hat der Ortschaftsrat deshalb den Auftrag erteilt, herauszufinden, welche Gebiete im Zentrum Fuchshains privat und welche öffentlich sind. „Unsere Idee ist, aus einigen kommunalen Flächen eventuell Anwohner-Parkplätze zu machen, die vermietet werden“, sagt Kinne. „Das würde Anwohnern die Sicherheit geben, nicht erst suchen zu müssen, wenn sie abends nach Hause kommen. Und für die Stadt ergäbe sich eine kleine Einnahme.“

Ausbau des Bürgerhauses kurz vor dem Ende

Alles nur erste Überlegungen, während sich drinnen im Bürgerhaus Konkretes abzeichnet. Der Ausbau des rechten Flügels neigt sich dem Ende entgegen. „Der Trockenbau ist fertig, die Wände sind verputzt, Fliesen gelegt. Es müssen nur noch Räume gemalert werden. Das Bauamt kümmert sich darum“, informiert Kinne.

In die ehemalige Gaststätte, lange Zeit nach einer begonnenen und dann abgebrochenen Sanierung eine Bauruine, soll wieder Leben einziehen. Entstanden ist ein Saal, in dem der Heimatverein und der Sportverein Ausstellungsstücke präsentieren können und in dem der Ortschaftsrat voraussichtlich seine Sitzungen abhalten wird. Im dahinter liegenden Raum werden sich die Sportler ein Lager einrichten.

Ein Raum noch zu vergeben

Nur ein Raum ist noch nicht vergeben. Er war dem Heimatverein angeboten worden, doch diesem reicht sein jetziges Domizil im Bürgerhaus aus. „Wer ihn mieten will, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Kinne, der zugleich betont: „Es muss sich aber um eine öffentliche Nutzung handeln.“

Von Frank Pfeifer