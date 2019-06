Naunhof

Von einer schnellen Entlastung des Naunhofer Stadtrates nach der Kommunalwahl oder gar einer Art Sommerpause können sich die Parlamentarier verabschieden. Eine erneute Stimmauszählung hzatte zu Verzögerungen in Naunhof geführt, wodurch sich die Einspruchsfrist verlängert. Erst danach kann die Wahl durch die Aufsichtsbehörden für rechtsgültig erklärt werden.

Neuer Stadtrat konstituiert sich nach Sommerferien

In diesem Kontext stellte Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) klar, dass die erneute Auszählung offenbarte, dass alle Stimmen korrekt gezählt worden sind. Lediglich der Übermittlungsfehler eines Wahlergebnisses führte zu Irritationen. In der Folge könne sich der neue Stadtrat möglicherweise erst in der ersten Woche nach den Schulferien zur konstituierenden Sitzung zusammenfinden.

„Bis dahin brauche ich einen funktionierenden Stadtrat“, betonte Zocher. Auch, weil es um wichtige und nicht auf die lange Bank zu schiebende Entscheidungen für oder gegen einen Investor geht, der für Naunhof Eigentumswohnungen und Betreutes Wohnen schaffen will.

Naunhof im Netzwerk Partheland dabei

Des Weiteren informierte das Stadtoberhaupt über erste Gespräch zur interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Nachbarkommunen. Demnach wollen Großpösna, Borsdorf, Brandis, Machern, Parthenstein, Belgershain und Naunhof enger zusammenrücken, um als Region Partheland aufzutreten. Mit einem sogenannten „Letter of Intent“ soll ausgelotet werden, wo und welche Möglichkeiten bestehen, um gemeinsame Interessen und Projekte gebündelt werden können.

Bürgermeister erteilt Eingemeindungen eine Abfuhr

„Ich möchte bei dieser Gelegenheit ausdrücklich betonen“, so positionierte sich Zocher gegenüber den Parlamentariern unmissverständlich, „dass es mit dem Projekt Region Partheland nicht um irgendwelche Absichten von Eingemeindungen geht. So etwa ist mit mir nicht zu machen. Und auch nicht mit den Bürgermeistern der beteiligten kommunen.“

Von Frank Schmidt