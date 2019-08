Parthenstein/Großsteinberg

Wahlwerbung in Sichtweite von Grundschule, Kindergärten und anderen kommunalen Einrichtungen verbietet die Gemeindesatzung von Parthenstein. Im laufenden Kampf um Sitze im Sächsischen Landtag missachteten jedoch mehrere Parteien dieses Gebot. Augenfällig wurde dies in Großsteinberg an der Kita „Waldhäuschen“ und dem Feuerwehrdepot.

Für Ortsunkundige lässt sich die integrative Betreuungseinrichtung nicht auf Anhieb erkennen, räumt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) ein. „Sie liegt etwas zurückgesetzt im Hof hinter Bäumen.“ Dennoch dürften, um das Neutralitätsgebot der Kommune zu wahren, keine Wahlplakate in diesem Bereich angebracht werden. Dasselbe gelte für das Gebiet um die Feuerwehr, deren Gebäude gegenüber auf der anderen Straßenseite steht.

Bitten ohne Folgen

Im Ordnungsamt Naunhof, das für Parthenstein im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft zuständig ist, bohrte die Gemeindeverwaltung mehrfach nach, sich der Sache anzunehmen. „Wenn wir das Vergehen aber immer wieder anzeigen und bitten, die Plakate umzuhängen, und dann passiert nichts, ist das ärgerlich“, sagt Kretschel.

Politesse auf Achse

„Nachdem die Gemeinde Parthenstein das Ordnungsamt über die unerlaubte Plakatierung von Parteien beziehungsweise Vereinigungen vor der Kita in Großsteinberg informiert hat, wurde unsere Politesse beauftragt, den Sachverhalt vor Ort aufzunehmen“, antwortete dessen städtischer Amtskollege Volker Zocher (parteilos) auf eine Anfrage der LVZ. Die Wahlkämpfer seien per E-Mail aufgefordert worden, ihre Werbung an unzulässigen Stellen abzuhängen und bei Bedarf an anderen Stellen anzubringen.

Ersatzvornahme angedroht

„Für das Entfernen muss seitens der Genehmigungsbehörde eine angemessene Frist eingeräumt werden“, betonte Zocher. „Seitens des Ordnungsamtes wird es weitere Kontrollen geben, die bei nicht erfolgter Abnahme der Wahlplakate dann auch weitere Schritte zur Folge haben, gegebenenfalls bis hin zu einer kostenpflichtigen Ersatzvornahme.“

Freie Wähler und AfD reagieren nicht

Nach LVZ-Informationen hatte die CDU am schnellsten auf die Forderung reagiert, ihre Plakate umzuhängen. Es folgte die Linke. Die Plakate der Freien Wähler und der AfD hingen am Dienstagnachmittag immer noch.

Von Frank Pfeifer