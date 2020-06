Parthe in Naunhof ausgetrocknet: Das sind die Gründe

Naunhof

Kein Ende finden die Diskussionen um die ausgetrocknete Parthe in Naunhof. Die Stadt will nun untersuchen lassen, ob das lange anhaltende Phänomen mit der Trinkwasserförderung der Leipziger Wasserwerke in Verbindung steht. Einer, der sich mit der Materie auskennt, sagt dazu lächelnd: „Das sollen sie mal machen.“ Der Geologe Frank W. Junge ahnt, was die Studie erbringen wird und dass auch sie am Ende einige anzweifeln werden.

Was die Naunhofer stutzig macht, weiß er. Flussaufwärts ihrer Stadt, aus deren Untergrund Leipzig sein Trinkwasser pumpt, und flussabwärts im Ortsteil Albrechtshain fließt die Parthe. Nur in der Kernstadt blieb sie in den vergangenen Monaten leer, wenn nicht gerade mal Regen fiel. Kann das mit rechten Dingen zugehen?

Mulde floss einst durch Naunhof

Hier muss der Geologe ausholen. Nicht um die vergangenen Jahrzehnte, von denen manche Naunhofer meinen, alles sei anders gewesen, sondern um Äonen. „Die Mulde lässt sich seit Millionen Jahren nachweisen, allerdings mit verschiedenen Läufen“, erklärt er. Vor der sogenannten Saale-Eiszeit knickte sie, aus Süden von Colditz kommend, in Richtung Nordwesten ab, ließ Grimma rechts liegen und floss durch Naunhof, wobei die damaligen Städte freilich noch nicht existierten.

Kiesablagerungen auf zehn Kilometern Breite

Kurz vor Pomßen begann der Fluss laut Junge zu mäandern. Die Mulde suchte sich in der Zeit vor 200 000 bis 130 000 Jahren immer wieder neue Betten, in denen sie Sand und Kies ablagerte. „In Naunhof war dieser Korridor zehn Kilometer breit“, sagt der promovierte Geologe, der als Privatdozent mit seiner Firma „ Junge Erdwissen“ gemeinverständlich Einblicke in die Geowissenschaft vermittelt.

Anderer Verlauf der Mulde: Vor 200 000 bis 130 000 Jahren floss die Mulde, aus Colditz kommend, in Richtung Nordwesten. Die hellblaue Farbe markiert den Korridor, in dem sie sich immer wieder neue Betten suchte und Sedimente absetzte. Zum Vergleich sind die heutigen Verläufe von Mulde und Parthe dunkelblau eingezeichnet. Quelle: Frank Pfeifer

Im besagten Zeitraum wurde es immer kälter. Das aus dem Norden vorrückende Eis blockierte die Mulde, die sich aufstaute und in der Folge noch mehr Sedimente absetzte. „Es bildeten sich in und um Naunhof zehn bis 15 Meter dicke Sand- und Kiesschichten, die frühsaaleeiszeitliche Schotterterrasse der Mulde“, erläutert Junge. Der Fachmann kennt sie auch als Naunhofer und Pomßener Schotterterrassen.

Lehmschicht über dem Sand

Im Laufe der Zeit schob sich das Eis, das Geschiebelehm und -mergel mitbrachte, über sie hinweg nach Süden. Diesem Prozess ist der heutige Aufbau der Erdschichten zu verdanken: Tief im Untergrund der Sand und Kies als Grundwasserleiter, darüber eine rund 1,50 Meter starke Lehmdecke. Und oben drauf 30 bis 50 Zentimeter Mutterboden.

Parthewasser versickert in Naunhof

Während sich die Mulde mit dem Ende der Eiszeit vor 130 000 Jahren so ungefähr ihren jetzigen Verlauf suchte, entstand ein völlig neuer und damit junger Fluss: die Parthe. Sie entspringt aus dem Porphyr bei Glasten, wo es noch keine Schotterplatte gibt, aber im Moment auch nur wenig Wasser sprudelt, das im weiteren Verlauf über Fels fließt. „Erst in Naunhof entfaltet sich die Kiesschicht voll und ganz. Ausgerechnet hier ist die Lehmschicht sehr inhomogen. Sie führt viel Sand und ist damit durchlässig“, erklärt Frank W. Junge. „Das heißt, das Wasser der Parthe hat in Naunhof erstmals die Gelegenheit, in größerem Umfang wegzusickern.“

Dies macht sich bei einem kleinen Fluss mit einem kleinen Einzugsgebiet deutlich bemerkbar, sobald die Niederschläge gering ausfallen, wie in den vergangenen beiden Dürrejahren. „Bei der Mulde, die seit geraumer Zeit nur ein Viertel der normalen Wassermenge führt, fällt das weniger auf“, sagt Junge. „In Naunhof hingegen liegt die Parthe trocken, was es übrigens in den 1970er-Jahren schon mal gegeben hat, wie mir versichert wurde.“

Nach Naunhof weitet sich laut Junge das Einzugsgebiet der Parthe im Flachland weiter auf. Außerdem ist die Lehmschicht dichter. Junge: „Deshalb haben wir von da an bis zur Mündung in die Weiße Elster wieder Wasser in der Parthe, der Pegel ist allerdings viel niedriger als zu normalen Zeiten.“

Kein Zusammenhang mit Trinkwasserförderung

Aber kann denn in Naunhof das Parthewasser durch die poröse Lehmschicht vielleicht nach unten abgesaugt werden, wenn die Leipziger Wasserwerke aus der Kiesschicht Wasser fördern? „Die abgepumpte Menge ist im Vergleich zum Zufluss verschwindend gering, denn das Einzugsgebiet des Grundwasserleiters ist viel breiter als die Schotterplatte“, winkt Junge ab. „Die Austrocknung der Parthe und die Wasserförderung hängen also nicht direkt miteinander zusammen.“

Grundwasserspiegel an Seen abzulesen

Gleichwohl haben Perioden mit wenigen Niederschlägen einen Einfluss auf die Wassermenge in der Tiefe. „Wenn es nicht regnet, merke ich das relativ schnell am ausgetrockneten Fluss, am Grundwasserleiter aber erst nach drei bis fünf Jahren“, erläutert der Geologe. Freigebaggert wurde der Grundwasserspiegel durch den Bergbau im Grillen- und Moritzsee von Naunhof. Schon jetzt liegt er rund anderthalb Meter tiefer als beim letzten Höchststand von 2013, als viele Liegeflächen überflutet waren. Weil die extreme Dürre der vergangenen beiden Jahre noch nicht eingepreist ist, muss mit einem weiteren starken Absinken gerechnet werden.

Breiter Strand in diesem Jahr am Naunhofer Grillensee. 2013 reichte das Wasser bis an die Bäume heran. Der durchschnittliche Pegelstand liegt ungefähr in der Mitte, markiert durch die Grenze zwischen Sand linkerhand und leichtem Bewuchs rechts davon. Quelle: Thomas Kube

Schwankung von zwei Metern normal

Für Lothar Eißmann wären solche Aussagen normal gewesen. Gegenüber der LVZ sprach er vor sieben Jahren in Bezug auf Naunhof über „natürliche Schwankungen des Grundwasserspiegels von ein bis zwei Metern“, die ausschließlich auf das Niederschlagsgeschehen zurückzuführen sind. Der berühmte Leipziger Professor, der als Guru der mitteldeutschen Geologie-Forschung galt und 2015 das Bundesverdienstkreuz für sein Lebenswerk erhalten hatte, kann allerdings nicht mehr befragt werden. Er ist vergangenes Jahr gestorben.

Trinkwasser geht Leipziger Region nicht aus

Der Grundwasserstand nimmt also gegenwärtig nicht außerordentlich stark ab. „Es besteht keine Gefahr, dass uns das Trinkwasser ausgeht“, betont Junge. Und der Effekt, dass selbst in Jahren mit mittleren Regenmengen in Seen der Region der Verlust durch Verdunstung größer ist als der Zugewinn durch Niederschläge, wirkt sich nur marginal aus, weil sich das Grundwasser nach wie vor zum überwiegenden Teil verborgen unter der Lehmschicht befindet.

Gefahr der Verunreinigung

Dort allerdings, wo es in Baggerseen frei liegt, sieht Junge ein Problem hinsichtlich der Reinheit. „Durch die Seen können Schadstoffe wie saurer Regen, aber auch Nitrate und Phosphate aus der Landwirtschaft direkt ins Grundwasser eindringen, was vorm Bergbau nicht der Fall war“, sagt Junge und mahnt: „Das muss permanent kontrolliert werden.“

Stadt Naunhof will Gutachten

Um die Belastungen so gering wie möglich zu halten, erlassen Behörden immer wieder strenge Auflagen zu Großveranstaltungen am Moritzsee. Doch das ist derzeit weniger ein Thema in der Kommune. Stadträte baten die Verwaltung, ein Gutachten zu erstellen über einen eventuellen Zusammenhang zwischen Austrocknung der Parthe und Trinkwasserförderung. Die Technische Universität Dresden bot laut Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) an, ein solches kostenlos im Rahmen einer Magisterarbeit erstellen zu wollen. Sie will nun in Erfahrung bringen, ob das den Abgeordneten reicht oder sie eine Beurteilung durch ein Ingenieurbüro fordern, das zu bezahlen wäre.

Von Frank Pfeifer