Parthe in Naunhof ausgetrocknet – das sagen Experten

Wo früher die Parthe plätscherte, die einige Siedler um 1150 herum dazu bewog, sesshaft zu werden und einen Ort zu gründen, aus dem Naunhof erwuchs, klafft seit Monaten ein leeres Flussbett in der Landschaft. Menschen von heute fragen sich, was die Ursache dafür sein könnte. Freilich weiß jeder, dass in den vergangenen Jahren zu wenige Niederschläge fielen. Doch spekuliert wird, ob es darüber hinaus Gründe für die Austrocknung der Parthe geben könnte. Eine Spurensuche.

Klaus-Peter Altmann schaut auf das Wehr in Lindhardt. Nicht vom Ufer aus, wie das normal wäre, sondern er steht im Bett der Parthe. „Seit über zwei Jahren haben wir hier wenig oder meist gar kein Wasser drin“, sagt das Mitglied des Lindhardter Ortschaftsrats.

„Inzwischen liegen der Fluss, der davon abzweigende Mühlgraben und der Mühlteich seit dem vergangenen Frühling trocken.“ Alles Leben verschwand. Nur in der Mitte des Teichs haben dessen Eigentümer eine Senke ausgebaggert und mit Folie belegt, um wenigstens noch einige Fische zu retten.

Einst Schmuckstück von Lindhardt mit Gondelbetrieb: Der Mühlteich ist ausgetrocknet. Fische leben nur noch in einer Senke, die die Eigentümer ausbaggerten. Folie verhindert, dass auch dieses Wasser versickert. Quelle: Thomas Kube

Einzigartiges Dilemma

„Dass kein Wasser floss, gab es 2006 schon einmal. Damals handelte es sich aber nicht um so eine lange Periode, die Natur erholte sich hinterher schnell“, erinnert Altmann, der seit den 1970er-Jahren in Lindhardt wohnt. Als Mitglied des Heimatvereins weiß er von alten Chroniken, die über niedrige Pegelstände der Parthe berichten. Das jetzige Dilemma, das seit 2018 andauert, sei aber wohl einzigartig in der Geschichte des Ortes.

Spekulationen im Umlauf

Merkwürdig komme den Einwohnern vor, dass die Parthe in Grethen noch Wasser führt und vor Leipzig wieder zu laufen beginnt. „Nur dazwischen ist sie leer“, gibt der 56-Jährige zu bedenken. Das führe zu Mutmaßungen, die Leipziger Wasserwerke oder der Bergbau könnten mit schuld an der Lage sein. „Es wäre gut, wenn wir dazu etwas erfahren könnten“, sagt Altmann.

Zu wenig Niederschläge

„Das liegt an Petrus“, sprudelt es aus Axel Bobbe, Betriebsleiter der für die Parthe zuständigen Landestalsperrenmeisterei, heraus. Wegen der geringen Niederschläge seien sachsenweit im vergangenen Jahr Gewässer trockengefallen. „Im Freistaat haben wir flächig vom Volumen her nicht mal die Hälfte des normalen Abflusses“, erläutert der Fachmann.

Durchlässiges Flussbett

Laut dem Internetportal Wetterkontor.de fielen 2018 nur 63 Prozent und 2019 rund 74 Prozent der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmengen. Zusätzlich zur Dürre kommt die hydrogeologische Situation ins Spiel. Grethen, Pomßen und Naunhof sind nach den Worten der Sprecherin der unteren Wasserbehörde im Landratsamt, Brigitte Laux, geprägt von einem oberflächennahen Grundwasserleiter. Dieser bestehe aus kiesigen und sandigen Schichten. Er speise normalerweise auch die Parthe, sein Spiegel sei aber durch die Trockenheit beispielsweise in Lindhardt um zwei Meter abgesunken. Das wenige Wasser, das aus dem Mühlteich in Pomßen noch abfließt, sacke deshalb in den Grundwasserleiter ab und verschwinde somit auf dem Weg nach Naunhof von der Bildfläche.

Trockenes Bett der Parthe: Wegen des durchlässigen Untergrunds kann hier das Wasser leichter versickern, sagen Fachleute. Quelle: Thomas Kube

Allgemein zu wenig Grundwasser

In ganz Sachsen liegt laut Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie der Grundwasserstand zu niedrig. Im Durchschnitt sind es 60 Zentimeter, so Sprecherin Karin Bernhardt, die den besonders hohen Wert für die Naunhofer Region bestätigt. Die Entnahme durch die Wasserwerke Leipzig hat aber nach Kenntnis der Naunhofer Brunnenbaumeisterin Gabriele Wegel keinen Einfluss auf den Pegel der Parthe.

Früher deutlich höhere Fördermengen

Zu DDR-Zeiten sei wesentlich mehr Wasser aus dem Grundwasserleiter, dem sogenannten Muldenurstromtal, geholt worden als heute, weil es damals billiger war und ein höherer Bedarf bestand. Auf jeden Einwohner wär seinerzeit ein Verbrauch von rund 150 Liter pro Tag gekommen, heute seien es nur noch zirka 92 Liter. Die Wasserwerke beabsichtigen nicht, ihre Förderkapazität in Naunhof zu erhöhen, wie Sprecherin Katja Gläß versichert. „Unsere gegenwärtigen Aktivitäten zur Ertüchtigung der Brunnenfassungen sowie die geplanten Maßnahmen zur Modernisierung der Trinkwasseraufbereitung dienen ausschließlich der qualitativen Absicherung der Versorgungsaufgabe.“

Tagebaue ohne Einfluss

Nach Wegels Worten haben auch Tagebaue keine Einwirkung auf den Flusspegel. Als diese noch in Betrieb waren, war der Wasserspiegel um etwa 30 Meter abgesenkt worden“, erläutert Gabriele Wegel. „Hätte das einen Einfluss gehabt, wären schon zu DDR-Zeiten die Brunnengalerien unserer Naunhofer Wasserwerke trockengefallen.“ Was heute in den Seen der Stadt und der Umgebung zu sehen ist, sei der Mulde-Grundwasserspiegel, nur dass er sich eben nicht in Erdschichten befindet, sondern künstlich offen gelegt wurde.

Bleibt die Frage, warum die Parthe nach Naunhof wieder fließt. Axel Bobbe hat dafür eine simple Erklärung: „Wahrscheinlich liegt das an den dortigen Zuflüssen, die sie speisen.“

Ursache nur mangelnder Regen

Fazit: Ursache sind die zu geringen Niederschlagsmengen. Dadurch bildete sich nicht genügend neues Grundwasser. Der Grundwasserspiegel sank. Das wenige Wasser der Parthe, deren Bett in Naunhof über durchlässige Kies- und Sandschichten führt, versickerte. „Auch wenn es immer wieder Regen gab, reichte dieser bei weitem nicht aus, um die Defizite der vergangenen beiden Jahre aufzuholen“, bedauert Brigitte Laux. Allein im 52 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet der Parthe in Lindhardt seien 2018 und ’19 zusammengenommen rund 15 Millionen Kubikmeter Wasser zu wenig auf die Erde gefallen.

Von Frank Pfeifer