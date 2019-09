Parthenland-Halle bietet Platz für Börse

Naunhof

Bereits weit vor 9 Uhr hatte sich am Sonnabend eine lange Schlange vor der Naunhofer Partheland-Halle gebildet. Hier lud die Interessengemeinschaft „Rund ums Kind“ zur mittlerweile 15. Auflage des Naunhofer Kindersachen- und Spielzeugbasars ein, nachdem die angestammte Veranstaltungsörtlichkeit, der Bürgersaal, zuletzt aus allen Nähten zu platzen drohte.

Neue Halle gleich Quantensprung

Entsprechend entspannt ging es in der weiträumigen Halle zu. Die beiden Hauptorganisatorinnen Silke Fleischer und Astrid Gensheimer konnten die Aktivitäten vor Ort aus einem ruhigen Büro aus koordinieren. „Im Bürgersaal haben wir uns alle hinter die Theke quetschen müssen. Mit der von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellten Halle haben wir räumlich einen echten Quantensprung vollzogen“, sagte Gensheimer. Allerdings sei der Umzug in die größte Halle der Parthestadt die logische Konsequenz einer nahezu atemberaubenden Entwicklung. „Nach vier Minuten waren die 120 Verkäufer-Plätze online vergeben. Wir haben mindestens 100 weiteren Interessenten absagen müssen“, so Silke Fleischer.

Zwar biete die Partheland-Halle deutlich mehr Raum als der Bürgersaal, man habe jedoch vor einer durchaus möglichen Aufstockung die Zahl der Verkäufer erst einmal die logistischen Abläufe in der neuen Örtlichkeit durchspielen wollen. „Wir konnten am Freitag erst ab 13 Uhr in die Halle, entsprechend knapp bemessen war die Vorbereitungszeit“, meinte Astrid Gensheimer. Sie ist Teil der eine knappe Hand voll Mitglieder zählenden Interessengemeinschaft, die ihrerseits auf eine große Helferschar bauen kann. „Insgesamt sind es an die 60 Leute.“

Nächster Basar folgt am 21. März

Die Anmeldung für den nächsten am 21. März stattfindenden Frühjahrsbasar werden am 7. Februar, punkt 7 Uhr, unter kinderbasar-naunhof@t-online.de angenommen. Zu früh eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Von Roger Dietze