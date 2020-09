Parthenstein baut neuen Kindergarten in Pomßen

Parthenstein/Pomßen

Die Gemeinde Parthenstein hat die Sicherung eines 8272 Quadratmeter großen Grundstückes für den bereits angeschobenen Neubau einer Kindertagesstätte Am Sportplatz 64 in Pomßen in trockene Tücher gepackt. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung fasste das Gremium einstimmig einen Beschluss, einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Pfarrlehn Pomßen zu unterschreiben.

Kirche kommt Parthenstein beim Pachtpreis entgegen

Dem vorausgegangen war eine Einigung der Gemeinde mit dem Grundstücksamt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen über einen Pachtpreis von 35 Euro pro Quadratmeter, wobei sich Pfarrerin Bettine Reichelt erfolgreich in Dresden für den kommunalen Wunsch, von den ursprünglich avisierten 40 Euro abzugehen, eingesetzt hatte. „Unser letztendlich überzeugendes Argument war, dass auf dem Areal ein öffentlichen Gebäude entstehen soll, und wir danken Frau Reichelt und ihrem Kirchenvorstand noch einmal für ihre Bemühungen“, so Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos).

Bei einer Laufzeit von 75 Jahren und einem Zinssatz von vier Prozent hat die Kommune einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 11 580 Euro zu entrichten. Zu dieser Summe gesellt sich noch ein weiterer, deutlich kleinerer Pacht-Betrag für eine knapp 1500 Quadratmeter große Fläche, auf der die Gemeinde eine Blühwiese als Ausgleichspflanzung anlegen wird. Diese Wiese ist nicht Gegenstand der Erbpacht.

Tiefbauarbeiten wurden bereits vergeben

Obgleich bis zur Beurkundung des geschlossenen Erbbaurechtsvertrages noch einige Monate ins Land gehen werden, ist die Kommune ermächtigt, auch in der Zwischenzeit den Kita-Bau weiter voranzutreiben. Für die Kanal- und Tiefbauarbeiten bis zur Grundstücksgrenze ist die Auftragsvergabe bereits an die Grimmaer Firma Kunze erfolgt. Derzeit läuft dem Bürgermeister zufolge die Ausschreibung für die Bodenplatte. Diesen Auftrag wollen die Parthensteiner Räte Anfang Oktober vergeben. Entstehen soll in rund 250 Meter Entfernung vom Bestands-Kindergarten eine moderne Betreuungseinrichtung mit Platz für 100 Kinder, wie es Kretschel formulierte. Errichtet wird diese in „energetisch hochwertiger Ständerbauweise“. Wärmepumpen und Fotovoltaik-Anlage zur Energiegewinnung sollen den Bau nachhaltig gestalten.

Die derzeit genutzte Kita, in der maximal 50 Kinder betreut werden können, entspricht dem Parthensteiner Ortschef zufolge weder hinsichtlich des Brandschutzes und der Barrierefreiheit, noch unter hygienischen Gesichtspunkten heutige Ansprüchen. Die Planungen für den Neubau hatte die Kommune vor zwei Jahren in Angriff genommen. Um Baurecht auf dem favorisierten Grundstück schaffen zu können, sah sie sich zu einer entsprechenden Anpassung des Bebauungsplanes „Am Mühlteich“ veranlasst.

Von Roger Dietze