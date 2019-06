Parthenstein/Großsteinberg

So schnell, wie die Idee aufkam, versank sie in der Versenkung. Aus den Plänen, eine Photovoltaikanlage mit 40 Modulen auf der sogenannten Hühnerkoppel in Großsteinberg zu errichten, wird nichts. Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) musste sich einem Mehrheitsvotum des Gemeinderats beugen.

Das Kommunalparlament lehnte das Vorhaben ab, nachdem zuvor der Hauptausschuss den Daumen gesenkt hatte. Die Begründung: Es handelt sich um ausgewiesenes Bauland, das der Gemeinde verloren geht, falls die Solarstromanlage errichtet wird. Damit würden die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde eingeschränkt. Außerdem seien die Pachteinnahmen zu gering.

Pachte und Gewerbesteuer entfallen

2000 Euro jährliche Pacht für mindestens 20 Jahre hatte die Mitteldeutsche Erneuerbare Energien GmbH der Gemeinde angeboten, weiterhin versprach sie Gewerbesteuern. In dem Strom-Unternehmen arbeiten die Stadtwerke Leipzig und die Green City AG aus München als Partner zusammen. Die Leistung der Großsteinberger Anlage sollte 749 Kilowatt betragen.

„In einer ersten Überlegung hatte ich gedacht, das wäre vielleicht eine gute Sache, mit der sich Parthenstein in Sachen Klimaschutz engagieren könnte“, sagt Kretschel. „Aber die Mehrheitsentscheidung akzeptiere ich.“ Es gebe andere Möglichkeiten, sich für das Klima einzusetzen.

Fassadendämmung für den Klimaschutz

Der Bürgermeister meint damit kleinere Dinge, wie zum Beispiel die erfolgte Fassadendämmung der Kindertagesstätte Storchennest in Grethen. Selbiges soll nun an den zwei Hortgebäuden in Großsteinberg geschehen. Die Planung erstellt gegenwärtig ein Grimmaer Ingenieurbüro. Die Kosten von reichlich 54.000 Euro fördert der Freistaat zu 75 Prozent über sein Schulinvestprogramm. Der Rest des Geldes kommt auch aus Dresden, und zwar über die Pauschale für alle sächsischen Kommunen. So wird der Gemeindehaushalt nicht belastet.

Das Thema Erneuerbare Energien hat sich derweil erst einmal für Parthenstein erledigt. „Es gibt derzeit keine weiteren Vorstöße von Investoren für Solaranlagen“, berichtet Kretschel. „Und laut Regionalplan Westsachsen ist unsere Gemeinde nicht mehr für Windkraftanlagen vorgesehen.“

Von Frank Pfeifer