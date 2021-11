Parthenstein packt weitere Großinvestitionen an

Parthenstein

Finanziell kam Parthenstein bislang gut durch die Corona-Krise. Laut dem Doppelhaushalt, den der Gemeinderat dieser Tage beschloss, kann in den kommenden zwei Jahren sogar kräftig investiert werden. Grundeigentümer und ortsansässige Unternehmen dürfen sich derweil freuen, dass sie nicht zusätzlich belastet werden.

Weder die Sätze für die Grundsteuern A und B, die unter dem Durchschnitt des Landkreises liegen, noch den Gewerbesteuersatz, der den Landkreisdurchschnitt übersteigt, will Parthenstein anheben. Trotzdem wird das Dorf laut Prognose von den Betrieben mehr Geld erhalten. „Alle, die wegen Corona Stundungsanträge gestellt hatten, zahlen inzwischen. Wir können mit ihren Einnahmen rechnen“, freut sich Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos).

Freud und Leid bei Steuern

Der Rubel rollt laut Anja Steinbach von der Naunhofer Kämmerei dermaßen, dass kommendes Jahr das Gesamtsteueraufkommen voraussichtlich das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht, möglicherweise sogar noch etwas größer ist. Bis 2026 rechnete sie kontinuierliche Steigerungen vor. Der Erfolg hat jedoch seine Kehrseite. Die Steuerkraft der Gemeinde übersteigt laut Berechnungen des Freistaats ihren Finanzbedarf, weshalb sie auch in Zukunft keine staatlichen Schlüsselzuweisungen erhält, sondern sogar Finanzausgleichsumlagen zahlen muss.

Laufende Großinvestitionen enden

Große Vorhaben der Gemeinde sollen nächstes Jahr zu Ende gebracht werden. Dickster Brocken ist der Bau der neuen 4,5 Millionen Euro teuren Kindertagestätte in Pomßen, für den ein Kredit über 500 000 Euro aufgenommen werden muss. Dass dann zusätzliches Betreuungspersonal eingestellt wird, schlägt sich in steigenden Personalkosten nieder.

Die Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Großsteinberg – ebenfalls ein Millionenprojekt – ist so gut wie fertig und wird schon befahren. Es sind aber noch Restarbeiten zu erledigen, weshalb die Schlussrechnung ins kommende Jahr fällt. Dann wird genauso der buchhalterische Schlussstrich unter die Erneuerung des Fußwegs an der Ortsdurchfahrt Klinga gezogen.

Grundschule wird erweitert

Wer meint, Parthenstein hätte damit alles Pulver verschossen, liegt falsch. Auch in Zukunft setzt das Dorf auf eine Modernisierung und Erweiterung seiner Infrastruktur. Wegen steigender Kinderzahlen muss die Grundschule erweitert werden, wobei noch nicht klar ist, ob sie oder das daneben stehende Hortgebäude einen Anbau bekommt. 2022/’23 sollen über eine Million Euro ausgegeben werden. „Wir müssen aber noch schauen, ob wir Fördermittel erhalten“, schränkt Kretschel ein.

Neues Gerätehaus für Pomßen

Das Feuerwehrgerätehaus Pomßen ist seit langem nicht mehr tragbar. Jahrzehntelang steigt Nässe auf, es verfügt über keine Dämmung und keinen eigenen Sanitärbereich für die vier Feuerwehrfrauen. Die Einsatzkräfte ziehen sich in der Fahrzeughalle um. Überlegt wurde, das Gebäude auszubauen. Der mit den Denkmalschutzauflagen verbundene Aufwand würde aber den Nutzen übersteigen.

Deshalb entschied sich die Gemeinde für einen Neubau in der Großsteinberger Straße. 50 000 Euro stellt sie dafür nächstes Jahr bereit, 2023 nimmt sie einen Kredit über eine Million Euro auf. Im neuen Gerätehaus soll das Tor so groß sein, das das neu anzuschaffende Fahrzeug durchkommt, das laut Plan 2024/’25 mit 400 000 Euro zu Buche schlagen wird. Im gleichen Zeitraum soll die Feuerwehr Großsteinberg ein Auto für 330 000 Euro erhalten.

Geld hat die Gemeinde darüber hinaus für den seit ewigen Zeiten erhofften Bau eines Radwegs zwischen Klinga und Naunhof in den Haushalt eingestellt. Bürgermeister Kretschel will sich mit Naunhof abstimmen, ob dieses Vorhaben nun realisiert werden kann. Auf der hohen Kante hat er auch die Mittel, um im Zuge eines Ausbaus der Staatsstraße 38 in Grethen den Gehweg herstellen zu können. Nach seinen Worten hat der Freistaat die Absicht, nächstes Jahr die Beiersdorfer Straße als ersten von vier Bauabschnitten in Angriff zu nehmen.

Verschuldung steigt

Kommendes Jahr soll außerdem der Trainingsplatz des Sportvereins Klinga-Ammelshain mit einer neuen Rasendecke versehen werden. Weitere Ausgaben sieht Kretschel für Bauhof-Technik und Ausstattungen in den Kindertagesstätten vor.

Durch die zwei Kreditaufnahmen erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit 252 auf 653 Euro Ende 2023. Sie bleibt damit unter dem kritischen Limit von 850 Euro, das der Freistaat setzt. Anja Steinbach von der Kämmerei stellt zufrieden fest: „Der Haushalt ist ausgeglichen und genehmigungsfähig.“

Von Frank Pfeifer