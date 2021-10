Parthenstein sagt Ja: Nach Jahrzehnten wieder Bergwerk im Landkreis Leipzig

Parthenstein/Großsteinberg

Geht es nach dem Willen der Basalt-Actien-Gesellschaft und der Gemeinde Parthenstein, dann wird demnächst in Großsteinberg unter Tage Quarzporphyr gefördert. Außerdem soll das Unternehmen tiefer als bisher das wertvolle Gestein aus seinem bestehenden Tagebau fördern dürfen. Zwei Anträge dafür liegen derzeit zur Entscheidung beim Sächsischen Oberbergamt Freiberg.

Erkundungen der Basalt AG ergaben, dass das Gesteinsvorkommen in der seit über 100 Jahren bestehenden Lagerstätte weitaus größer ist als bisher gedacht. Um den Abbau voranzutreiben, bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder wird in die Tiefe oder in die Breite gegraben.

Schutzgebiete werden erhalten

Ersteres ist möglich, letzteres nicht, denn die bisher unberührten zwei Drittel des Geländes, für das Bergbaurecht besteht, dürfen nicht ohne weiteres angekratzt werden. Auf dieser Fläche befinden sich unter anderem ein Flora-Fauna-Habitat und ein Vogelschutzgebiet, deren Inanspruchnahme mit hohen Hürden verbunden wäre.

Erstes Bergwerk nach Jahrzehnten

Allerdings ließe sich im Untergrund Quarzporphyr aus dem Areal holen. Deshalb will die Basalt AG von der jetzt erreichten Sohle des Tagebaus aus, die sich in einer Tiefe von rund 60 Metern befindet, zwei Hauptstollen nach Osten treiben. Ein Novum der jüngeren Zeit, denn in der Region werden derzeit Gesteine und Braunkohle ausschließlich aus offenen Gruben geholt. Unter Tage wurde, wenn auch in weitaus kleinerem Rahmen, laut dem Geologen Frank W. Junge zuletzt vor 80 bis 100 Jahren der hiesige Porphyr gewonnen.

Bis zu 800 Meter lange Kammern

„Die Portale dieser Stollen sollen so ähnlich wie die Eingänge zu Autobahntunneln aussehen“, schildert Torsten Honkisch, Leiter der Abteilung Umwelt, Rohstoffe und Liegenschaften bei der Basalt AG. Von den Hauptstollen abzweigend, würden auf verschiedenen Ebenen sieben Meter hohe Strecken in den Quarzporphyr gesprengt, von denen aus sich die Bergleute jeweils nach unten vorarbeiten können.

Schematische Darstellung: Ab einem Portal in der offenen Grube führt einer der beiden Hauptstollen nach Osten. Von ihm aus wird das Gestein abgebaut und per Förderstrecken nach außen transportiert. Mit der Zeit bilden sich somit auf drei Ebenen Kammern, die aus Strecken und Strossen bestehen. Die Zwischendecken (Schweben) und das stehenbleibende Gestein zwischen den Kammern bilden eine Art Gerüst, das ein Zusammenbrechen verhindern soll. Quelle: Basalt AG

So soll ein dreistöckiges System von Kammern entstehen, die jeweils bis zu 32 Meter hoch, 20 Meter breit und 800 Meter lang sind. Getrennt werden sie von 20 Meter breiten Wänden, die der Fachmann Festen nennt. Die Schweben, also die Decken zwischen den Etagen, werden zehn Meter stark sein. Es bleibt also eine Art Gerüst aus Gestein stehen, damit das Bergwerk nicht zusammenbrechen kann.

Einsatz von Elektrotechnik

Zwar lässt sich nach Honkischs Worten nicht ganz auf dieselgetriebene Technik unter Tage verzichten. So weit wie möglich sollen aber Gerätschaften elektrisch angetrieben werden. „Das hilft uns, weniger Kohlendioxid freizusetzen“, erklärt der Abteilungsleiter. Als Grund nennt er nicht nur ökologische Forderungen, sondern auch ökonomische Überlegungen. Es müsse weniger Aufwand mit der Bewetterung, also der Frischluftzufuhr, betrieben werden.

Betrieb für nächste 80 Jahre

„Ausgelegt ist der Betrieb des Bergwerks auf 80 Jahre“, kündigt Projektleiterin Rosa Bögle an. Für den Tagebau seien weitere 50 Jahre vorgesehen, in denen die Grube in ihren jetzigen Grenzen um 40 Meter auf dann 100 Meter vertieft werden soll. „Ich kann allerdings nicht seriös in die ferne Zukunft schauen“, räumt Honkisch ein. Er verweist auf die 250 Millionen Tonnen gebrochener Naturstein, die jährlich in Deutschland gebraucht werden, und meint: „Ich gehe davon aus, dass unsere Nachfahren noch tiefer gehen werden.“

Fördermenge bleibt gleich

Die Großsteinberger werden sich also noch länger auf Auswirkungen wie die Erschütterungen durch Sprengungen einstellen müssen. Gemäß dem neuen Rahmenbetriebsplan soll es aber bei der schon jetzt erlaubten Fördermenge von 1,5 bis zwei Millionen Tonnen pro Jahr bleiben. 39 Prozent davon werden im Schnitt mit der Bahn abgefahren, was wöchentlich drei Zügen entspricht. Ansonsten verlassen laut Firmenangaben täglich um die 100 beladene Lastwagen den Betrieb.

Forderung nach Umgehungsstraße

Wegen der Verkehrsbelastungen hält es Gemeinderatsabgeordneter Matthias Constantin (FDP) für angemessen, Großsteinberg durch eine Umgehungsstraße zu entlasten. Laut Parthensteiner Flächennutzungsplan gibt es seit 2006 nur eine Vorhaltefläche für eine Umgehung, die an der Einmündung der Staatsstraße 49 in die S 45, der sogenannten Hammeldrehe, beginnen und hinter dem ehemaligen Klingaer Krankenhaus entlang in Richtung Sportplatz zur Autobahnanschlussstelle Klinga führen soll.

Ablehnung durch Freistaat

„Zunächst sollten wir über diese Route nachdenken“, meint Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). „In einem zweiten Schritt könnte die Basalt AG eine Werksanbindung an die Umgehungsstraße schaffen, was Großsteinberg und Klinga zugute käme.“ Die Crux an der Sache: Der Freistaat hat die Entlastungsachse aus seinem Landesverkehrsplan gestrichen mit der Begründung, beim jetzigen Netz handle es sich schon um Staatsstraßen. Aus diesem Grund wurde die Ortsdurchfahrt Klinga eben erst ausgebaut.

Oberbergamt muss entscheiden

Der Gemeinderat stimmte diese Woche einstimmig dem Vorhaben der Basalt AG zu. Torsten Honkisch geht davon aus, dass das Oberbergamt Mitte nächsten Jahres seine Zustimmung erteilt. Erst wenn sie vorliegt, werde das Unternehmen entscheiden, in welchem Zeitraum es die Investition tätigt. Dann brauche es Bergleute, die speziell für die Arbeit unter Tage ausgebildet wurden. Zurzeit sind 35 Menschen angestellt.

Von Frank Pfeifer