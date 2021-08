Parthenstein/Pomßen

Im Vorfeld der Parthensteiner Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Pomßen herrschte große Unsicherheit, welches von zwei Unternehmen den Zuschlag bekommt, ein flächendeckendes Glasfasernetz in den vier Ortsteilen zu verlegen. Umso mehr überraschte wohl alle die sehr klare Entscheidung für eine Firma, die mit zwei lokalen Partnern agiert. Der Verbraucher wird das allerdings mit höheren Preisen bezahlen müssen.

Beim schnellen Internet hinkt Parthenstein momentan der Entwicklung hinterher. Die Grimmaer Firma Drahtlos DSL bietet zwar Funklösungen an, doch die reichen vielen nicht aus. So kam es gelegen, als sich dieses Jahr die Deutsche Glasfaser GmbH aus Borken anbot, einen Teil der Gemeinde mit Glasfaserleitungen bis in die Häuser hinein zu versorgen. In den Nachbarstädten Trebsen und Naunhof hat sich das Unternehmen bereits großflächig engagiert.

Konkurrent auf dem Plan

Wie aus dem Nichts tauchte jedoch mit der Plusnet GmbH aus Köln ein Konkurrent auf, der ein Gegenangebot lieferte. Das Besondere an dieser Gesellschaft: Sie agiert in Zusammenarbeit mit Drahtlos DSL und der Firma Rostock Kommunikationstechnik aus Grimma, die Steffen Rostock gehört, der wiederum Abgeordneter des Parthensteiner Gemeinderats ist. Zur jetzigen Sitzung fehlte er entschuldigt.

Beide Bewerber bessern nach

Beide Bewerber hatten sich kürzlich im Kommunalparlament vorgestellt. Und beide mussten nachbessern, weil sie die Erwartungen nicht erfüllten. Die Deutsche Glasfaser sagte zu, das gesamte Gemeindegebiet erschließen zu wollen. Und Plusnet, das ursprünglich das Verlegen der Hausanschlüsse den Grundeigentümern überlassen wollte, versicherte, auch diese Arbeiten ausführen zu wollen. Ein Für und Wider blieb, wie nun die Wortmeldungen von Abgeordneten zeigten.

Plädoyer für Deutsche Glasfaser

Thomas Günz (Unabhängige Wählervereinigung) verwies darauf, dass Plusnet ausschließlich mit regionalen Beschäftigten arbeiten wolle. „Angesichts des Arbeitsmarktes habe ich arge Zweifel, dass sie die Sache schnell hinkriegen“, argumentierte er. „Es ist kein Segen für ein ostdeutsches Unternehmen, den Auftrag zu erhalten, denn sie kommen nicht mehr hinterher.“ Die Deutsche Glasfaser arbeite hingegen mit ausländischen Kräften und sei große Vorhaben gewöhnt.

Stimmen für Plusnet

Ralf Saupe plädierte für den Mitbewerber. „Entscheidend für mich ist, dass Plusnet gleich loslegen will, während die Deutsche Glasfaser zunächst den Bedarf abfragt und nur bei mindestens 40 Prozent Zustimmung aktiv wird“, begründete er seine Meinung. „Wenn sie diesen Wert nicht erreichen, stehen wir wieder wie am Anfang da.“ Im Übrigen würden Aufträge an regionale Firmen die heimische Wirtschaft stützen.

Torsten Wanke (Linke) verwies darauf, dass Drahtlos DSL in Parthenstein bereits viele Kunden hat, die nicht wechseln müssten, wenn Plusnet den Zuschlag erhält. Eine Nutzerin ist Katrin Scholz (WVP), die sagte: „Bei ihnen bekam ich reibungslos einen Anschluss, als niemand Parthenstein versorgen wollte.“ Matthias Constantin (FDP) fügte an: „Mit Drahtlos DSL haben wir einen Ansprechpartner vor Ort, der sich auskennt.“

Entscheidung fällt klar aus

Am Ende hielt nur Günz zur Deutschen Glasfaser, alle anderen Räte stimmten für einen Kooperationsvertrag mit dem Konkurrenten. „Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass die Kundenpreise von Plusnet teurer sind“, bemerkte Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). Und Günz argwöhnte, deren Angebot sei nicht zu halten: „Es lässt sich doch binnen einer Woche keine neue Kalkulation erstellen, in der enthalten ist, dass das Unternehmen die Hausanschlüsse selber herstellt.“

Kundentarife im Vergleich

Plusnet verlangt für einen 100-MBit-Anschluss inklusive Telefonie monatlich 34,99 Euro, für einen 300-MBit-Anschluss 54,99 Euro. Die Tarife der Deutschen Glasfaser beginnen erst bei 300 Megabit pro Sekunde. Der Kunde zahlt im ersten Jahr 24,99 Euro und ab dem zweiten 44,99 Euro, wobei momentan die ersten sechs Monate ganz erlassen werden.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer