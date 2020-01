Parthenstein wählt am 17. Mai

Parthenstein

Die Parthensteiner Bürgermeisterwahl legte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend auf den 17. Mai fest. Sollte an diesem Tag keiner der Bewerber eine Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen erringen, wird es einen zweiten Urnengang am 7. Juni geben, bei dem die einfache Mehrheit ausreicht.

Den Gemeindewahlausschuss leitet Uwe Hankwitz vom Naunhofer Ordnungsamt, als seine Stellvertreterin fungiert Marion Klein aus Pomßen. Beisitzer sind Matthias Constantin, Katharina Langhof, Christian Michael und Gerd Winkler. Vertreten werden diese durch Gabriele Winkler, Andrea Küntzel, Adelheid Hoffmann und Wolfgang Köcher.

Kretschel stellt Bedingungen

Ob Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) noch einmal antritt, hält er immer noch offen. „Das entscheidet sich, wenn ich weiß, wer sich aus der Deckung wagt. Entscheidend ist, dass für mich im Sinne des Wohles der Gemeinde alles in Ordnung geht“, sagt der 65-Jährige, der trotz seines Alters in die siebenjährige Verlängerung gehen könnte, weil die Geschicke des 3500-Einwohner-Dorfes nicht hauptamtlich, sondern von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geleitet werden. „Ich schließe nichts aus“, fügt Kretschel mit einem Augenzwinkern an.

Vor sieben Jahren 98,8 Prozent

2013 war er von der Unabhängigen Wählervereinigung Bürgerkomitee nominiert worden. Als einziger Kandidat kam er auf fast 98,8 Prozent der gültigen Stimmen – bei einer Wahlbeteiligung von rund 38,9 Prozent. Mit der friedlichen Revolution hatte der gelernte Bauarbeiter auf die Politik umgesattelt. Von Mai 1990 bis Ende 1993 war er Bürgermeister von Pomßen. Danach arbeitete er als Bauamtsleiter in der neuen Gemeinde Parthenstein, die aus Großsteinberg, Klinga, Pomßen und Grethen entstand. Nebenbei absolvierte er ein Studium zum Verwaltungsbetriebswirt. In Parthenstein fungiert er seit Juli 1999 als Bürgermeister. Am 14. Juli endet seine jetzige Amtszeit.

In welchem Zeitraum sich Kandidaten für die Wahl melden können, soll Anfang Februar mit einer Sonderveröffentlichung des Amtsblatts bekanntgegeben werden.

Von Frank Pfeifer