Parthensteins Bürgermeister Kretschel zu Straßen, Gewerbe und schnellem Internet

Parthensteins Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) wurde am Sonntag von den Wählern im Amt bestätigt. Es wird, rechnet man seine Bürgermeister-Tätigkeit in Pomßen zwischen 1990 und 1993 mit, seine fünfte Amtszeit sein.

Herr Kretschel, Sie haben neben dem weiteren Straßenausbau in Ihrer Kommune auch das schnelle Internet als Ziel für ihre nächste Amtszeit formuliert. Was ist diesbezüglich möglich?

Bislang haben die Betreiber einen Bogen um die Kommune gemacht, weshalb wir kurzfristig die Funklösung gefunden haben, die ganz offensichtlich bei jenen, die sie nutzen, ganz gut funktioniert. Darüber hinaus halten wir uns die Option offen, schnelles Internet auch über Glasfaser zu ermöglichen, indem wir dort, wo wir als Kommune Gehwege grundhaft erneuern, entsprechende Leerrohre verlegen. Dies ist in Pomßen bereits geschehen und wird in naher Zukunft auch in Grethen passieren. Ein möglicher Betreiber kann dann auf diese Logistik zurückgreifen.

Seit einiger Zeit wird auch im Gewerbegebiet Großsteinberg gebaut. Mit welchem Ziel?

Die Gemeinderäte und ich haben uns dahingehend positioniert, das Areal langfristig als Gewerbestandort zu erhalten, was jedoch nicht mit der maroden Infrastruktur und der fehlenden Beleuchtung vereinbar ist. Entsprechend erneuern wir dort derzeit die Infrastruktur und halten uns in Absprache mit dem Eigentümer des Areals die Option einer Erweiterung offen.

Beim Radwegbau sind die Handlungsmöglichkeiten der Kommune allerdings begrenzt. Bei der geplanten Verbindung von Klinga entlang der einstigen Kreisstraße nach Naunhof ist Parthenstein von der Nachbarkommune, an der Staatsstraße zwischen Klinga und Großsteinberg vom Land abhängig!

Ich bin aber grundsätzlich zuversichtlich, beide Projekte innerhalb der nächsten sieben Jahre umgesetzt zu erleben. Und wir als Kommune stehen in jedem Fall Gewähr bei Fuß, sobald sich Fördermittel und sich damit eine Realisierung abzeichnet.

