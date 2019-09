Parthenzwerge erobern neue Kita in Großbardau

Grimma/Großbardau

„Atemlos durch den Ort, schleppen wir die Möbel fort, atemlos Hand in Hand, geht’s hinein ins neue Kinderland.“ Mit Musik aus Kindermund, Geschenken und einem Rundgang wurde am Freitag in Großbardau die neue Kindertagesstätte „Parthenzwerge“ eingeweiht. Die zwei-bis sechsjährigen Steppkes der Igel-, Fledermaus-, Schmetterling- und Bienchengruppe hatten fleißig Lieder eingeübt, die auf den Einzug in ihr neues Reich zugeschnitten waren.

Das neue Haus löst die bisherige Kita in der Alten Salzstraße ab, in die Geld hinein zu stecken nicht mehr gelohnt hätte. Ihre Betriebserlaubnis galt nur noch befristet. Mit Hilfe von 1,6 Millionen Euro aus dem sächsischen Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ nahm die Stadt Grimma den Neubau in die Hand und steuerte aus eigener Kasse 700.000 Euro bei. Nach dem Baustart im April vorigen Jahres stehen jetzt nur noch Restarbeiten an den Außenanlagen an. „Wir wollten eigentlich ein viertel Jahr früher fertig sein“, verdeutlichte Hagen Weidemüller, dessen Wurzener Büro Weidemüller-Hochbauplanung den Hut für Planung und Bau-Koordination auf hatte. „Wir haben aber die große Konjunktur der Bauindustrie zu spüren bekommen.“

Früher stand hier die Motoren- und Traktoren-Station

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) erinnerte, dass hier noch vor ein paar Jahren eine große Ruine stand. Die frühere Motoren- und Traktoren-Station ( MTS) mitten im Dorf hat nunmehr dem neuen Feuerwehrgerätehaus und der neuen Kita Platz gemacht. Voraussichtlich im November werde das sogenannte Neumann’sche Gut abgerissen, „das war unser drittes Versprechen“, sagte Berger. Mit der neuen Kita sei in Großbardau „der nächste große Schritt gemacht worden. Auch in den anderen Ortsteilen werden wir einiges tun.“

Zur Galerie Mit Kinderliedern, Geschenken und einem Rundgang wurde im Grimmaer Ortsteil Großbardau die neue Kita „Parthenzwerge“ ihrer Bestimmung übergeben. Sie ersetzt einen Altbau.

Berger verwies darauf, dass die Preise für solche Einrichtungen mittlerweile „fast ins unermessliche wachsen“. Die ähnlich große Kita in Großbothen habe noch 1,8 Millionen Euro gekostet. Der Rathauschef lobte die staatliche Förderung von etwa zwei Drittel der Kosten und kritisierte zugleich, dass nur Neubauten finanziell unterstützt werden. „Wir müssen auch den Bestand unterhalten, und da bekommen wir momentan gar nichts.“ Ein Problem sei auch, dass für Aufträge „fast keine Firmen mehr zu bekommen sind“.

Keine Gruppen-, sondern Aktionsräume

Bei allen Problemen der Kommune – beim zehnköpfigen Kita-Team und den Steppkes herrscht momentan eitel Sonnenschein. Kita-Leiterin Annett Riedel spricht sogar von einem „Paradies für die Kinder“. Die pädagogischen Fachkräfte konnten bei Planung und Ausstattung mitsprechen. So entstand ein Haus nach ihrer Konzeption der offenen Arbeit. „Wir haben keine Gruppen-, sondern Aktionsräume“, erläuterte die Chefin. Im Atelier können die Mädchen und Jungen nach Herzenslust basteln, malen und anderweitig kreativ sein. Im Bauraum mit dem Rollenspiel-Bereich wird gewerkelt und Theater gemacht. Der Mehrzweckraum (mit Kinderküche) dient als Restaurant, kann aber auch frei geräumt werden, etwa für Bewegungsspiele. An jedes Zimmer grenzen Sanitärräume. In der Krippe liegen die zwei Schlafräume beieinander. Riedel lobt auch das „super Außengelände“ mit vielen Spielgeräten. Momentan ist es aber noch nicht vollständig nutzbar.

Haus der kleinen Forscher kann 69 Kinder aufnehmen

Die Kita „Parthenzwerge“ ist ein „ Haus der kleinen Forscher“ – viele Raffinessen tragen dem Rechnung. Wie die alte Einrichtung kann sie 69 Steppkes aufnehmen, darunter 24 Krippenkinder. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 680 Quadratmeter, vor den Türen wartet auf die Kinder ein Spiel- und Gartenareal von 2000 Quadratmeter.

Wer sich davon ein Bild machen möchte: Am 28. September lädt die Kita von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Von Frank Prenzel