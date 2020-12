Partnerverein verwaltet Spende für Grimmaer Waisenjungen

Grimma

Die Höhe der Spendensumme ist überwältigend. Hunderte LVZ-Leser zahlten insgesamt 56.490 Euro auf das Spendenkonto für Max ein. Von Jubel kann jedoch keine Rede sein. Nicht einmal von Trost. Das Geld bringt Max weder Mutter noch Geschwister wieder. Es sind seine ersten Weihnachten ohne Familie. Die Trauer wird bei dem Jungen gerade am Heiligen Abend intensiv sein. Genau wie bei seinen Großeltern, die ihn in der Nachbargemeinde aufgenommen haben.

Und doch wird dem 13-jährigen Max die Summe helfen. Wenn er groß ist, kann er damit die Erstausstattung seiner Wohnung bestreiten oder die Fahrschule finanzieren. Sobald es Corona zulässt, soll der Junge mit Oma und Opa verreisen – wohin er möchte. LVZ-Lokalchef Heiko Stets verspricht, sich persönlich mit einem geeigneten Reisebüro in Verbindung zu setzen, um alle diesbezüglichen Formalitäten zu erledigen.

Große Anteilnahme unter den Lesern

Die diesjährige LVZ-Spendenaktion im Muldental war eine besondere Herausforderung. In den Artikeln kamen Retter, Helfer und Max selber zu Wort. Allen fiel es schwer, über das Unfassbare zu sprechen. Immer wieder stellte sich auch die Redaktion die Frage, ob es richtig ist, an das Schicksal des Jungen zu erinnern, da die Wunden doch längst noch nicht verheilt sind. Sie, liebe Leser, waren es, die den Beteiligten signalisierten, nicht auf halber Strecke abzubrechen.

Die LVZ hat die eingegangene Summe am 18. Dezember komplett an „Meta“ mit Sitz in Borsdorf überwiesen. Der gemeinnützige Verein für Familie, Bildung und Soziales übernimmt bis zur Volljährigkeit des Jungen die treuhänderische Vermögensverwaltung der Spende. Für Geschäftsführer und Sozialpädagogen Alexander Stelzer eine Herzensangelegenheit: „Mein Vater verlor als kleiner Junge seine Eltern, wuchs als Waisenkind bei Oma und Opa auf.“

Professionelle Verwaltung der Gelder

Zu einem geeigneten Zeitpunkt werde er das Gespräch mit Max und dessen Umfeld suchen, kündigt Stelzer an. Ihm gehe es um eine professionelle Verwaltung des Spendengeldes: „Einen Teil der Summe werden wir wohl längerfristig anlegen. Ausbildungsversicherung, Bausparvertrag, Rentenfonds – die Großeltern haben da das letzte Wort.“ Sofern für den Jungen zwischenzeitlich größere Anschaffungen, wie Schreibtisch, Computer oder Bett, fällig würden, werde er aktiv.

Eng zusammen arbeiten wolle er mit „Wolfsträne“. Seit 2017 begleitet der mehrfach preisgekrönte Verein aus Leipzig trauernde Kinder und Jugendliche. Bis heute konnten die überwiegend ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder rund 300 Betroffenen helfen. Aktuell betreuen sie 180 Mädchen und Jungen in 13 Trauergruppen, aber auch individuell.

„Wolfsträne“ betreut den Jungen

Auch Max war schon bei einer Sitzung dabei, sagt Julia Enoch. Sie ist die Stellvertreterin von Geschäftsführerin und Gründerin Katrin Gärtner. Von Anfang an kümmert sich der Verein um den Grimmaer Waisenjungen. Max ist nicht allein. Das beweisen auch die seit Wochen in der Redaktion eingehenden Zuschriften der Muldentaler, die über eine Spende hinaus Hilfe anbieten – von der Imkerin über den Automechaniker bis zum Fußballfan.

Die Anteilnahme war bis zuletzt groß. Unter anderem meldete sich der 71-jährige Grimmaer Rolf Hofmann. Der gelernte Chemieanlagenbauer und passionierte Hobbyfotograf ist gegenwärtig dabei, fünf CDs mit jeweils bis zu 500 Fotos zusammenzustellen. Entstanden seien die Schnappschüsse allesamt auf seinen Streifzügen durch Grimma-Süd. „Ich möchte Max die Bilder schenken. Damit er sein altes Wohngebiet nicht vergisst.“

Von Haig Latchinian