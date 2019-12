Colditzer Pfeifenraucherclub brennt für Afrika

Colditz

Was kann man sich mit 1200 Euro leisten? Eine Woche Urlaub am Meer? Einen Satz neue Winterreifen? Ein neues iPhone? Oder: Ein Kind in den ärmsten Regionen Afrikas mehr als fünf Jahre unterstützen. Das Colditzer Tabakkollegium hat sich für letzteres entschieden. Dabei sei das erst der Anfang. Auch in den nächsten Jahren soll in diese Patenschaft investiert werden, um den Jungen oder das Mädchen finanziell bis zur Volljährigkeit zu begleiten.

Die vierstellige Summe ist der Erlös aus der traditionellen Weihnachtsauktion. Einmal mehr kam im ehemaligen Hausdorfer Kuhstall allerlei Kunst und Krempel unter den Hammer. Aber auch Brauchbares für den Pfeifenraucher wechselte für den guten Zweck den Besitzer. Jeder brachte mit, was er (es handelt sich um einen überzeugten Männerstammtisch) für versteigerungswürdig hielt.

Pfeifenclub steht für Geselligkeit und Wohltätigkeit

Wohltätigkeit ist für die Pfeifenliebhaber schon immer ein Thema. Vor 15 Jahren begannen sie, sich im Dorf Hausdorf nahe Colditz zu treffen. Seitdem versammeln sie sich dort jeden zweiten Freitag des Monats in gemütlicher Runde – um zu paffen und zu plaudern. Gastgeber ist Mittsiebziger Peter Lehmann, Pfeifenbauer mit eigener Manufaktur: „Seit Ewigkeiten ist es Tradition, dass Pfeifenraucher den blauen Dunst in geselliger Runde steigen lassen.“

Die weihnachtliche Versteigerung im Colditzer Tabakkollegium. Quelle: privat

Tabakskollegien sind in Sachsen heutzutage die Ausnahme. Dabei gehörten sie schon im 17. Jahrhundert zu den höfischen Errungenschaften. Das wohl berühmteste Kollegium war das der preußischen Könige. Zumindest auf dem Lehmannschen Bauernhof lebt die alte Sitte leicht abgespeckt fort. Ob Bauer, Jurist oder Arzt – hier frönen bis zu 30 Raucher der gemeinsamen Leidenschaft. Vereinsmeierei sei nicht ihre Sache, zum Ärger der Pfeifenraucherverbände.

Deren Avancen perlen von den Colditzern ab wie das Wasser von der Ente. Jeder solle nach seiner Façon selig werden, sagte der Alte Fritz, Nachfolger von Friedrich I., Gründer des ersten deutschen Tabakkollegiums. Und so gehe es bei den Gesprächen über Gott und die Welt nie um Parteipolitik. Vielmehr spricht der Kapitän auf hoher See über Fahrten ins ewige Eis, der Pfarrer über Luther, der Förster über Käfer, der Winzer über Wein, der Historiker übers Muldental.

Auch eine Axt fand bei der Versteigerung einen Abnehmer. Quelle: privat

Referenten von außerhalb braucht die kleine, feine Runde nicht. Die habe man in den eigenen Reihen. Ab und zu greifen die Musiker unter den Rauchern in die Saiten oder auf die Tasten. Dann lassen die anderen die Schuhspitzen wippen und die Schultern wiegen. Stefan Schwarze, Carli Schlobach, Manfred Hirdina, Bert Staskewitsch, Roland Jentzsch, Heiner Böhme und all die anderen wissen: Schon vor 150 Jahren gab es in Colditz einen Pfeifenraucherclub, der Gutes bewirkte.

Repro von Adolf Menzels Zeichnung „Im Tabakskollegium Friedrich Wilhelms I.“. Quelle: Andreas Döring

Lesen Sie auch:

Jahrelanges Engagement für Seidewitzer Kinderheim

Seit Jahren spendet der sachsenweit wohl einmalige Freundeskreis den Erlös der weihnachtlichen Versteigerung für das Seidewitzer Kinderheim. Das Geld sei sehr gut angelegt, sagt Pfeifenbauer Lehmann: „Ob Gewächshaus oder Spielgerät – es ist richtig was entstanden. Und im Frühjahr war Grundsteinlegung fürs Holzhaus.“ So wie sich die Pfeifenraucher all die Jahre für die Seidewitzer Mädchen und Jungen stark gemacht hätten, wollen sie es nun auch mit dem Kind in Afrika tun.

Von Haig Latchinian