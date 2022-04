Paukenschlag in Grimma: SPD trägt Oberbürgermeister-Kandidatur von Tobias Burdukat nicht mit

Grimma

Paukenschlag hinsichtlich der Kandidatur von Sozialarbeiter Tobias Burdukat als Oberbürgermeister von Grimma: Bei der offiziellen Nominierung des SPD-Ortsvereins am Mittwochabend fiel der 38-jährige Burdukat durch, so dass er jetzt nur noch als Kandidat der Partei Die Linke ins Rennen geht. Nach Angaben von Linken-Stadtchef Maximilian Schöpe wurde der Wahlvorschlag am Donnerstag fertig gemacht und eingereicht. Die Frist zum Einreichen endete um 18 Uhr.

Eigentlich sollte Burdukat ein gemeinsamer Wahlvorschlag von Linke und SPD sein. Kurz nachdem sich der 38-Jährige am 24. März während der Sitzung des Stadtrates erklärt hatte, verbreitete die Grimmaer SPD eiligst eine Mitteilung, dass sie dessen Kandidatur unterstütze. Allerdings stand da die eigentliche Nominierungsveranstaltung noch aus. An der nahmen am 6. April lediglich sieben der 43 Mitglieder teil. Von denen entschieden sich in geheimer Abstimmung drei gegen und zwei für Burdukat. Zwei Mitglieder enthielten sich der Stimme.

SPD-Co-Vorsitzender: Sehr intensiv diskutiert

Burdukat selbst hatte sich während der Veranstaltung noch einmal vorgestellt, der eigentlichen Abstimmung aber nicht mehr beigewohnt, informierte auf LVZ-Anfrage die Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Ivonne Müller. Sie gesteht Fehler ein. Die Pressemitteilung Ende März hätte nicht veröffentlicht werden dürfen, gibt sie zu. „Das war ein gewagter Schritt.“ Hinzu komme, dass die SPD im Stadtrat mit der CDU eine Fraktion bilde und nicht mit der Linken. Das Kind sei nun in den Brunnen gefallen, „jetzt müssen wir es wieder rausholen und schauen, nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren“, sagte Müller.

Runge: In drei Sitzungen Kandidatur diskutiert

„Wir haben innerhalb des SPD-Ortsvereins in drei Sitzungen über die Kandidatur von Tobias Burdukat sehr intensiv diskutiert“, erklärte Co-Vorsitzender Ingo Runge. „In diesen Runden war es uns wichtig, dass wir mit diesem Kandidaten einen echten und notwendigen Wechsel in Grimma erreichen wollen. Uns war dabei durchaus bewusst, dass diese Kandidatur auch Trennendes in der Stadt sichtbar machen würde.“ Ohne dies sei aber ein Aufbruch in ein solidarisches und ökologisches Grimma auch nicht möglich. „Entsprechend dieses Ergebnisses haben wir uns auch öffentlich positioniert.“

Grimmaer Linke reicht Wahlvorschlag allein ein

Runge nahm an der Nominierung am Mittwoch nicht teil, weil er sich wegen einer Covid-Erkrankung in Quarantäne befindet. Ivonne Müller leitete die Versammlung.

Am Standpunkt der Linken ändere die neue Situation nichts, sagte Stadtvorsitzender Schöpe. Burdukat sei jetzt alleiniger Kandidat der Partei Die Linke. Andere politische Gruppierungen hätten die Möglichkeit, ihn ebenfalls zu unterstützen.

Burdukat zeigt sich selbst überrascht

Burdukat selbst wurde nach eigenen Angaben vom SPD-Votum überrascht. Die Gründe kenne er nicht, sagte er und verweist auf Vorgespräche mit SPD-Ortschef Runge. Er gehe davon aus, so Burdukat, dass ihn im Wahlkampf dennoch SPD-Mitglieder unterstützen. Auf seine Kandidatur habe es keine Auswirkungen, dass er jetzt nur von den Linken aufgestellt werde.

Von Frank Prenzel