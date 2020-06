Pegel-Alarm in der Region Leipzig: Zu wenig Wasser in den Flüssen

Landkreis Leipzig

Wassermangel in den Flüssen des Leipziger Landes ist kein Problem der vergangenen Wochen oder Monate. „Seit dem Hochwasser 2013 hatten wir nie wieder normale Verhältnisse“, meinte Axel Bobbe, Chef der hiesigen Landestalsperrenverwaltung und seit Jahrzehnten ein bekannter Wasserwirtschafter der Region.

Um zu zeigen, wie weit entfernt die Flüsse vom sogenannten Mittelwasser in „normalen Zeiten“ sind, nennt er zwei Beispiele. Der Mulde-Pegel in Golzern bei Grimma misst derzeit 14,5 Kubikmeter pro Sekunde, normal sind 61,5. „Das heißt, wir haben dort aktuell nur 24 Prozent Mittelwasser“, sagte er am vergangenen Freitag.

Wasser von Talsperren in Flüsse einleiten

Beim Pleiße-Pegel in Böhlen liegt der Wert bei rund 40 Prozent: 6,7 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen sonst in diesem Fluss, jetzt sind es 2,7. „In den Sommern 2018 und 2019 lag er noch weiter darunter, so dass wir Wasser von unseren Talsperren einleiten mussten“, erklärte Bobbe. Auch um ein großes Fischsterben zu verhindern.

Axel Bobbe. Quelle: André Neumann

Er könne noch viele weitere Beispiele nennen, „es ist überall das Gleiche“. Die Situation spiegelt sich auch in den Talsperren wider: Die in Schömbach und das Speicherbecken Borna sind nur halb voll.

Mehr bedenken, wie wertvoll Wasser ist

Niedrigwasser vielerorts – dieser Trend zeichne sich auch für 2020 im Leipziger Raum ab. Eine Wende sei nicht in Sicht: „Dafür bräuchten wir viele Tage oder gar Wochen einen langen Landregen.“

Wie wertvoll Wasser ist, müsse noch viel mehr in die Köpfe: „Es ist ein kostbares Gut und nicht ohne Limit verfügbar.“ Alte Wasserwirtschafter würden sagen, dass es immer wieder nasse Jahre und lange Zeiträume mit wenig Wasser geben kann. In solchen Perioden müsse man eben überlegen, ob zum Beispiel der Rasen regelmäßig gesprengt werden muss – mit dem abgepumpten Wasser aus dem Fluss.

Viele Regionen haben dem schon per Allgemeinverfügung einen Riegel vorgeschoben, zum Beispiel der Landkreis Nordsachsen. Auch im Kreis Leipzig wird dies erwogen.

Die Pegel der Flüsse in Sachsen markieren die aktuellen Wasserstände. Am 24. Juni wiesen die Messstellen vermehrt Niedrigwasser (braun markiert) aus. Quelle: Landeshochwasserzentrum Sachsen

Sprengen Sie Ihren Rasen regelmäßig? Flüsse und Bäche führen Niedrigwasser. Das Nass ist derzeit ziemlich knapp. Dennoch gehört es bei vielen zur Routine, ihren Rasen regelmäßig zu wässern. Ist das richtig oder nicht? Ja, ein schöner, grüner Rasen in meinem Garten ist für mich wichtig. Das mit der Trockenheit interessiert mich da weniger. Nein, es ist fatal, in Zeiten von anhaltender Trockenheit die Wiese zu gießen. Ich brauche ja schon jede Menge Wasser für meine Blumen, Obst und Gemüse. Ich gieße meinen Rasen ab und zu, damit er nicht völlig vertrocknet – dabei habe ich aber schon fast ein schlechtes Gewissen. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sprengen Sie Ihren Rasen regelmäßig? Sprengen Sie Ihren Rasen regelmäßig? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, ein schöner, grüner Rasen in meinem Garten ist für mich wichtig. Das mit der Trockenheit interessiert mich da weniger.

Nein, es ist fatal, in Zeiten von anhaltender Trockenheit die Wiese zu gießen. Ich brauche ja schon jede Menge Wasser für meine Blumen, Obst und Gemüse.

Ich gieße meinen Rasen ab und zu, damit er nicht völlig vertrocknet – dabei habe ich aber schon fast ein schlechtes Gewissen. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Kein Wasser aus dem Fluss ohne Erlaubnis

Wenn der Sommer wieder so niederschlagsarm wird wie im vergangenen Jahr, darf die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern durch Anlieger und Eigentümer nicht mehr ohne Erlaubnis erfolgen, sagte Belinda Reg’n, Sprecherin der Landkreisverwaltung in Borna.

Das würde insbesondere für Pumpenbesitzer gelten. Selbst die Wasserentnahmen, für die eine Erlaubnis vorliegt, könnten eingeschränkt werden. Wer sich nicht daran hält, kann hart bestraft werden – mit bis zu 50.000 Euro. 2018 und 2019 wurde die Allgemeinverfügung jeweils im Juli erlassen.

„Der Gemeingebrauch, das heißt in diesem Fall das Schöpfen mit Handgefäßen aus dem natürlichen Gewässer, ist jedoch in den vergangenen Jahren immer möglich gewesen“, so Reg’n.

Per Klick zum Pegelstand Auf der Internetseite des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-uebersicht können die Wasserstände und Durchflüsse abgelesen werden. Die Pegel der Gewässer mit Niedrigwasserführung sind mit braunen Punkten dargestellt.

Mehrere Bäche seit Jahren ausgetrocknet

Warum solch eine Verfügung notwendig ist, erklärt Andreas Schubert, Hydrologe im Umweltamt des Landkreises Leipzig, so: Wenn in einem Bach nur 20 Liter pro Sekunde fließen und 30 Kleingärtner jeweils einen Liter pro Sekunde per Pumpe abzapfen wollen, um ihre Erdbeeren zu gießen, dann bleibt nichts mehr übrig. Für die Gewässerökologie sei das „fatal“. Mehrere Bäche würden seit Jahren trocken liegen und mittlerweile zuwachsen.

Flüsse und Bäche im Leipziger Land seien gleichermaßen von der Trockenheit betroffen: Wegen des niedrigen Grundwasserspiegels werden sie zu wenig von unten gespeist und wegen der geringen Niederschläge auch zu wenig von oben.

Andreas Schubert, Hydrologe im Umweltamt des Landkreises Leipzig, hier in Kleinzschepa an der Brücke über die Lossa. Quelle: Matthias Gey/Landkreis Leipzig

Kein Wasser für Feuerlöschteiche

Die Trinkwasserversorgung sei nach seinem Kenntnisstand nicht gefährdet, so Schubert. Dennoch ergeben sich aus dem Niedrigwasser-Problem allerhand Schwierigkeiten.

Zum Beispiel können Feuerlöschteiche in Dörfern nicht mehr gespeist werden. Verstärkt gebe es Anfragen aus der Landwirtschaft, Brunnen zu bohren. Allen könne dies nicht erlaubt werden, „denn das Ökosystem ist ohnehin unter Stress und würde durch die Entnahmen noch mehr belastet werden“, so der Hydrologe.

Fische im Stress Die Trockenheit hat anders als 2018 und 2019 in diesem Jahr schon im Frühjahr eingesetzt. „In kleineren Gewässern sind daher bereits 35 Messstellen trocken gefallen“, sagte Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 2018 waren es 96 Messstellen, 2019 genau 107 Messstellen in Sachsen, die im Zeitraum von Juli bis Oktober nicht beprobt werden konnten, weil sie kein Wasser führten. Problematisch bei sinkenden Pegelständen ist, dass sich die Wassertemperatur erhöht. Dadurch tritt verstärktes Pflanzenwachstum auf, der Sauerstoffgehalt sinkt – das mögen Fische gar nicht. Im schlimmsten Fall kann es zu einem großen Fischsterben kommen. Bei den Messstellen, die Wasser führen und bisher untersucht wurden, seien bislang keine Sauerstoffprobleme festgestellt worden, so Bernhardt. Der insbesondere für Fische kritische Schwellenwert von 3 Milligramm/Liter Sauerstoff wurde nicht unterschritten. Geschieht dies, werden die zuständigen Behörden vor Ort sofort nach der Analyse informiert, hieß es weiter. Da die Trockenheit bereits im Frühjahr begonnen hatte, waren die Temperaturen insbesondere in der Nacht eher auf niedrigem Niveau, so dass ein „Aufheizen“ der Gewässer bisher noch nicht beobachtet wurde. Ein Fischsterben sei aktuell nicht bekannt. Generell: Fische sind in der Lage, gewisse Störungen aufgrund widriger Witterungsereignisse zu meistern – wenn die Gewässer noch naturnahe Rückzugsräume aufweisen wie zum Beispiel tiefere Kolke unterhalb von Uferbäumen mit ausreichender Beschattung, erklärte die Sprecherin des Landesamtes. Bewegliche Arten wie Fische und Kleinlebewesen suchen derartige Rückzugsräume aktiv auf. Ausgebaute, begradigte und nicht beschattete Gewässer ohne Bäume am Ufer hingegen würden keinen Schutz bieten.

Von Claudia Carell