Personal vermisst Wiederholungstest nach Corona-Ausbruch in Grimmaer Pflegeheim

Grimma

Noch bis zum 9. November steht das gesamte Grimmaer Haus des Caritas-Altenpflegeheimes „ Claudine Thévenet“ unter Quarantäne. Heimleiter Thomas Klomhuß hofft, in der nächsten Woche wieder in den Normalbetrieb übergehen zu können. Wie berichtet, hatte es im Heim im Oktober einen Corona-Ausbruch gegeben. 37 Personen, Bewohner wie auch Mitarbeiter der Pflege, wurden positiv getestet. Zu ihrem gesundheitlichen Zustand geben weder der Heimleiter noch die Kreisbehörde Auskunft.

Gesundheitsamt ließ 97 Personen testen

Das Gesundheitsamt hatte in zwei Tranchen insgesamt 97 Personen testen lassen, sowohl in Grimma als auch vorbeugend alle Pflegekräfte aus dem Seelingstädter Haus des Pflegeheimes. Laut Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux fand der Test am 23. Oktober statt. Besorgte Verwandte des Pflegepersonals fragten sich nun zum Schulstart, ob dieser einmalige Test ausreicht? Mitarbeiter des betroffenes Heimes, das sich zum Hotspot entwickelte, hätten auch Kinder, die nun seit 2. November wieder neben ihren Klassenkameraden säßen.

Anzeige

Nur infizierte Pflegekräfte erhalten zweites Test

„Wir testen Mitarbeiter des Pflegepersonals nur dann ein zweites Mal, wenn sie positiv waren“, erläutert Laux die Strategie. Für die infizierte Kräfte gebe es demnächst den zweiten Termin, so die Sprecherin. Im anderen Fall erfolge eine Belehrung. Die betreffenden Personen hätten zudem Auflagen bekommen, wie sie sich zu Hause zu verhalten haben. Laux zufolge würde außerdem ein neuerlicher Virus-Check im Falle von Symptomen vorgenommen.

Heimleiter in Grimma verweist auf Schutz bei der Pflege

Heimleiter Klomhuß verweist darauf, dass die Pflegekräfte in Grimma seit dem ersten Verdacht einer Infektion im Haus FFP-2-Masken tragen und seit der Quarantäne unter Vollschutz arbeiten. Neben dem Visier sind das ein wasserabweisender Kittel und Handschuhe. Die Belastung für die Mitarbeiter sei deshalb noch höher, erläutert Klomhuß. Die Atmung sei erschwert, mehr Pausen seien vonnöten. Obwohl es in Seelingstädt keinen Fall gebe, würden auch dort FFP-2-Masken aufgesetzt. Das alles soll die Verbreitung des Virus stoppen. Es sei ineffizient, sagt auch der Heimleiter, Mitarbeiter alle drei Tage zu testen.

Eigenständige Schnelltests sind bald möglich

Klomhoß hofft, im Altenpflegeheim „ Claudine Thévenet“ in der nächsten Woche mit eigenständigen Tests für Bewohner, Mitarbeiter und besuchende Angehörige beginnen zu können. Die Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 14. Oktober ermöglicht es nunmehr den Alten- und Pflegeheimen, die als Schnelltest bekannten Antigen-Tests durchzuführen. Er habe eine größere Menge Testkits geordert, erläutert Klomhuß. Laut Verordnung stünden pro Monat und Bewohner 20 Kits zur Verfügung. „Das ist ausreichend, um auch Mitarbeiter und Angehörige zu screenen. So können wir uns ein Stück weit selbst helfen.“ Das Robert-Koch-Institut empfehle in den Häusern ein Screening pro Woche.

Allerdings bedarf das Thévenet-Testregime noch der Freigabe durch das Gesundheitsamt, Mitarbeiter des Heimes müssen angelernt werden.

86 Plätze in den Heimen in Grimma und Seelingstädt

Die Schnelltests binden Personal. Klomhuß spricht von einem hohen Aufwand und einer weiteren Belastung in der ohnehin angespannten Situation. Doch er hätte sich die neue Testverordnung einen Monat früher gewünscht. „Dann hätte wir wohl weniger Infizierte gehabt.“ Jeder Test kostet übrigens zehn bis zwölf Euro, verdeutlicht der Heimleiter. Diese Kosten würden refinanziert.

Das Grimmaer Haus zählt 51 Pflegeplätze, das in Seelingstädt 35. Damit kümmern sich die etwa 90 Mitarbeiter, von denen die Hälfte in der Pflege arbeitet, um 86 Bewohner.

Verwaister Garte am Pflegeheim trotz Sonnenscheins. Quelle: Frank Prenzel

„Wir hoffen, die Hochphase überstanden zu haben“, sagt der Heimleiter und sehnt den Normalbetrieb herbei. Denn ein großes Problem sei die Isolation der Bewohner. „Sie leiden darunter.“ Die betagten Leute müssen während der Quarantäne im Zimmer ausharren und können deshalb nicht wie gewohnt betreut werden.

Tagespflege in Grimma zwischenzeitlich geschlossen

Die vom stationären Heimbereich abgetrennte, 15 Plätze umfassende Tagespflege der Caritas in Grimma ist seit Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs geschlossen. „Wir wollen in ein bis zwei Wochen aber auch wieder mit der Tagespflege starten“, verdeutlicht Klomhuß. Die Menschen bräuchten ihren Rhythmus.

Lesen Sie auch:

Im Altenpflegeheim Naunhof hat Corona jetzt ein zweites Todesopfer gefordert.

Von Frank Prenzel