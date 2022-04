Grimma

Auf der Autobahn 14 bei Grimma ist am Freitagabend ein Personenwagen ausgebrannt. Wie die Polizei am Abend bestätigte, ging das Fahrzeug in Fahrtrichtung Dresden in Flammen auf. Weitere Informationen konnten die Sicherheitskräfte am späten Abend nicht bestätigen.

Die Fahrerin und die Beifahrerin des Wagens sollen sich noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Laut Augenzeugen war die Autobahn während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Von lvz