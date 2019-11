Petition für Sicherheit der Bad Lausicker Mühle wird verlängert

Bad Lausick

Rund 1200 Menschen fordern mit ihrer Unterschrift unter eine Online-Petition, dass die alten Mühlenwerke in Bad Lausick besser gesichert werden. In der Konsequenz des tödlichen Unfalls, bei dem Ende September ein Elfjähriger aus großer Höhe in ein Silo gestürzt war, hatte Cornelia Kuhlmann im Internet die Sammlung initiiert.

Sie will den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages damit zwingen, über die Grenzen der Kurstadt hinaus das Problem unzureichend gesicherter Bauten zu thematisieren. Um noch mehr Unterstützer zu gewinnen, wurde die Frist zur Unterzeichnung bis zum 17. November verlängert.

So viele Unterschriften wie möglich für mehr Druck auf Behörden

Die Zahl 1200 klinge zwar gut, doch bei genauem Hinschauen zeige sich: Aus Bad Lausick mit seinen gut 8000 Einwohnern selbst stammten nicht einmal 700 derer, die bisher unterschrieben. „Auch wenn wir theoretisch genug Unterschriften haben und das nötige Quorum längst erfüllt ist, so macht das doch keinen guten Eindruck. Wenn wir was bewegen wollen, müssen sich mehr Bad Lausicker einbringen in unsere Petition“, so Kuhlmann.

Deshalb werde man am 9. November am Rewe-Supermarkt zusätzlich Unterschriften auf Papier sammeln. „Unsere Hoffnung und die des Bürgermeisters, der unsere Petition schon unterschrieben hat ist, dass die alte Mühle von der Denkmalliste gestrichen wird.“ Das würde Sicherungen der Substanz erleichtern beziehungsweise einen Abriss von Gebäudeteilen ermöglichen.

Petition : Notfalls muss Staat handeln

In der Petition heißt es: „Es darf nie wieder vorkommen, das Kinder dort [in der Bad Lausicker Mühle] ihre Abenteuerlust mit dem Leben bezahlen. Dieses Gelände gehört so gesichert, dass es niemand mehr betreten kann. Wenn der Eigentümer nicht zu greifen ist, muss halt der Staat handeln." Der elfjährige Junge hatte sich mit mehreren Heranwachsenden auf dem Gelände der seit 1993 stillgelegten Mühle unmittelbar neben dem Stadtzentrum aufgehalten. Anlieger berichten seit Jahren, dass sich immer wieder vor allem Kinder auf dem weitläufigen Areal treffen. Die LVZ griff das Thema in der Vergangenheit mehrfach auf.

Bürgermeister Bad Lausick : Sicherungen abgestimmt

Auf dem Mühlengelände habe es kürzlich eine Begehung mit Vertretern der Stadt, Bauordnungsamt, dem Planer des Eigentümers und Baufirmen gegeben, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Das denkmalgeschützte Objekt werde besser gesichert. So solle auf dem zugewachsenen Areal ein Weg rund um die Gebäude geschaffen werden. An der Nordseite werde ein massiver Zaun errichtet, die übrige Einfriedung wird verstärkt. Kellerfenster und Eingänge sollen massiv verschlossen werden, um ein erneutes Eindringen Unbefugter zu verhindern.

Das hohe Risiko, das von der Immobilie am Etzoldshainer Weg ausgehe, sei den Behörden auf Kreisebene schon lange bekannt, argwöhnt Kreisrat Lars Herrmann ( AfD). In einer Anfrage an Landrat Henry Graichen ( CDU) wollte Herrmann wissen, ob es bereits im vergangenen Jahr einen Ortstermin zur Gefahrenabwehr mit Kreisbrandmeister und Kreisfeuerwehrverband gab. Graichen antwortete, solche Aktivitäten seien im Brandschutzamt „nicht bekannt“.

Landrat: Brandschutzamt kannte Gefahr der Mühle nicht

Die Verkehrssicherungspflicht obliege immer dem Eigentümer, sagte Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde, der LVZ: „Das Bauaufsichtsamt unterstützt derzeit die Stadt Bad Lausick fachlich dabei, eine Absicherung des Grundstücks zu erreichen.“ Weil die Mühle unter Denkmalschutz stehe, habe es im Vorfeld Gespräche gegeben, „die sich aber nur auf den Erhalt des Denkmals richteten. Hinweise auf eine konkrete Gefahr waren nicht bekannt.“

Entscheidungen oder Bescheide aus dem Bauaufsichtsamt hierzu gebe es nicht. Ebenso wenig seien das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie der Kreisbrandmeister involviert. David Zühlke, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, bezeichnete sein Gremium als „nicht zuständig“.

Von Ekkehard Schulreich