Pflege-Impfpflicht: Landkreis Leipzig bereitet Schreiben an fast 1300 Betroffene vor

Landkreis Leipzig

Seit 16. März gilt im Bereich Gesundheit und Pflege die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Laut Gesetz ist diese vom Gesundheitsamt des jeweiligen Landkreises umzusetzen. Nachdem lange Zeit über die Zahl der ungeimpften Mitarbeiter gemutmaßt wurde, kann Landrat Henry Graichen (CDU) nunmehr konkrete Angaben machen. „Bis zum vorgegebenen Stichtag haben uns 259 Einrichtungen 1292 Beschäftigte gemeldet, die nicht geimpft sind“, erklärte der Kreischef auf Anfrage.

In den nächsten Tagen werden diese Post von der Kreisbehörde in ihrem Briefkasten finden. Dabei handele es sich um ein standardisiertes Schreiben, das in Abstimmung mit dem Freistaat entstanden sei. So soll möglichst dafür gesorgt werden, dass innerhalb des Freistaates nicht jedes Landratsamt andere Botschaften verschickt.

In dem Musterbrief, der LVZ vorliegt, werden die Beschäftigten auf die gesetzlichen Regelungen entsprechend Infektionsschutzgesetz hingewiesen. „Die Schreiben“, so Graichen, „sollen voraussichtlich noch im April verschickt werden.“ Den Mitarbeitern wird darin mitgeteilt, dass ihr Arbeitgeber dem Gesundheitsamt gemeldet habe, dass kein erforderlicher Impfschutz vorliegt. In dem zweiseitigen Brief wird der Nachweis der Erstimpfung innerhalb von vier Wochen gefordert. Eine zweite Impfung wird spätestens nach zwei Monaten ab Erhalt des Schreibens verlangt. Die Nachweise, heißt es, seien im Original, als beglaubigte Abschrift oder in digitalisierter Form zu übermitteln.

Anhörung vier Wochen nach Zugang des Schreibens

„Kommen Sie der Aufforderung binnen der gesetzten Frist nicht nach, kann ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot für die Einrichtung, in welcher Sie beschäftigt sind, ausgesprochen werden.“ Wer dieser Aufforderung nicht nachkomme, erhalte die Gelegenheit, „binnen vier Wochen ab Zugang dieses Schreibens im Wege der Anhörung etwaige Belange vorzutragen, die für ein Absehen von der Verfügung eines Tätigkeits- oder Betretungsverbotes sprechen können“, heißt es im schönsten Verwaltungsdeutsch.

Das Anhörungsschreiben sei noch kein abschließender Bescheid, betont Graichen. „Schließlich soll den Beschäftigten erst einmal die Chance eingeräumt werden, sich zu äußern.“ Allerdings enthält der Brief die Androhung einer Geldstrafe. Gemäß Infektionsschutzgesetz könne ein Verstoß gegen die Impfpflicht mit 2500 Euro Bußgeld geahndet werden, heißt es dort schwarz auf weiß.

Auch Arbeitgeber werden angehört

Graichen betont, dass nicht nur die Betroffenen selbst, sondern alle vom Gesetz berührten Arbeitgeber – also zum Beispiel Betreiber von Pflegeheimen und Kliniken - angehört werden. Dies geschehe ebenfalls durch das Gesundheitsamt in einem gesonderten Verfahren.

Der Landrat will nicht ausschließen, dass die Post vom Amt bei dem einen oder anderen Mitarbeiter für Diskussionen sorgen könnte. Er betont zugleich: „Oberster Maßstab für unsere Entscheidung ist die Gewährleistung der Versorgungssicherheit.“ Die bestehende Formulierung im Gesetz versetze das Landratsamt in die Lage, einen weiten Ermessensspielraum auszuüben. Wo Arbeitgeber uns mitteilen, dass sie ohne die ungeimpften Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht mehr erledigen können, wird es keine Beschäftigungs- oder Betretungsverbote geben.“

Zuletzt war die Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht lauter geworden, nachdem die allgemeine Impfpflicht im Bundestag gescheitert war.

Von Simone Prenzel