Pflegedienstleiter spricht über Corona-Lage in Naunhofer Altenheim

Naunhof

15 Bewohner und acht Beschäftigte wurden bisher im Naunhofer Diakonie-Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Zwei der Betreuten sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Zwei Wohnbereiche stehen unter Quarantäne, das ganze Haus ist für Besuche verschlossen. Einer, der an vorderster Front gegen die Infektionen kämpft, ist Pflegedienstleiter Dennis Riegel. Er spricht über den ungewohnten Alltag im Hause.

„Sofort nach Betreten müssen sich alle desinfizieren“, berichtet er. „Die Pflegekräfte der betroffenen Wohnbereiche legen von Kopf bis Fuß Schutzkleidung an, also Kittel, FFP-2-Maske, Barett-Haube, Überschuhe, Handschuhe und Brille.“ Unter dieser Vollverkleidung werde es einem warm. Die Arbeit sei anstrengend, aber auszuhalten. „Nur so haben wir aber den besten Schutz – für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für uns selbst“, hält der 41-Jährige fest.

Anzeige

Kriegsgeneration versteht die Situation

Viel fordert die Situation auch von den Bewohnern ab, denn sie dürfen keine Besucher empfangen oder spazieren gehen. „Wer im Doppelzimmer wohnt, muntert sich oft gegenseitig auf. In den Einzelzimmern ist das schon schwieriger – gerade wenn das Wetter schön ist und man nicht rausgehen kann“, berichtet Riegel weiter. Die meisten würden jedoch die Situation verstehen und sagen: „Wir haben schon schwierigere Zeiten überstanden. Wir sind gut aufgehoben, haben Essen, fließendes Wasser und ein warmes Bett. Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Das sei die Kriegsgeneration. „Wir reden viel miteinander und erklären, warum jetzt manches anders ist.“

Mitarbeiter suchen das Gespräch

Selbst an Demenz Erkrankte, die dieses Verständnis weniger aufbringen können, seien nicht unbedingt unruhiger als sonst. „Wir versuchen immer, uns Zeit für ein kurzes Gespräch zu nehmen“, sagt Riegel und nennt ein Beispiel: „Die Wäsche bringt unsere Hauswirtschaft jetzt nicht mehr in die Zimmer, sondern stellt sie an der Tür des Wohnbereichs ab – als Schutz. Also verteilen wir diese in die Zimmer oder legen sie gemeinsam. Das sind vertraute Tätigkeiten, bei denen man wunderbar mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch kommen kann.“

Geben und Nehmen mit den Angehörigen

Mit den Angehörigen stehen die Heimmitarbeiter laut Riegel im regen Austausch, das Telefon laufe heiß. „Wir reichen es sehr oft an ihre Lieben weiter – desinfizieren es natürlich danach jedes Mal“, berichtet er. „Manche stehen dann unten im Park und winken, wir machen oben ein Fenster auf, und mit ordentlich Sicherheitsabstand gibt es ein kurzes Gespräch, was allen guttut.“ Trotzdem würden alle Beteiligten den Tag herbeisehnen, an dem Besuche wieder möglich sind. Mit den Angehörigen sei es ein Geben und Nehmen, sie und die Beschäftigten würden sich gegenseitig Mut zusprechen.

Respekt statt Angst vor dem Virus

Wie aber geht das Personal mit der Gefahr einer Ansteckung um? „Wir wissen, wie man sich schützt. Angst haben wir nicht, das wäre auch kein gutes Signal an die Bewohnerinnen und Bewohner. Sagen wir es so: Wir haben Respekt davor“, urteilt Dennis Riegel. Die Mitarbeiter würden offen und ehrlich über das Thema sprechen und tun, was sie können. Der Umgang mit dem Tod sei ihnen im Altenpflegeheim schon immer vertraut. Jetzt handle es sich um eine extreme und neue Situation. „Die Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona müssen wir erstmal verarbeiten“, sagt der Pflegedienstleiter.

Sogar Humor in dieser Lage

Kraftquellen seien dabei zum Beispiel die Familie oder kurze Gespräche mit dem Team, der Fachbereichsleiterin oder dem Geschäftsführer. „Obstkörbe und Kuchen wurden vorbeigebracht. Ein kurzes Gebet mit unserer gläubigen Bewohnerin Reimute Richter ist auch sehr ermutigend“, so Riegel. Überhaupt komme von den alten Menschen viel Zuspruch und Humor selbst in dieser Situation. „Wenn sie uns in Vollschutz mit Haube sehen, sagen sie manchmal: Sie sehen ja aus wie eine Waschfrau!“

Großer Zusammenhalt

Die Stimmung im Team sei gut. Die Mitarbeiter würden zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Manche hätten ihren Urlaub abgebrochen, um auszuhelfen. „Wir werden das gemeinsam bestmöglich durchstehen“, hofft Dennis Riegel. „Ich stehe mit Herzblut hinter unserem Haus und werde alles tun, damit wir diese Krise meistern.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer