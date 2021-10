Pilotphase startet bald: Grimma ermöglicht Handyparken

Grimma

In Grimma gibt es derzeit nur drei Standorte mit gebührenpflichtigen Parkplätzen. Wer sie aber ansteuert, soll in Bälde auch per Smartphone zahlen können – via Easy-Park-App. „Wir wollen mit der Zeit gehen und testen, ob das Angebot angenommen wird“, sagt Grimmas Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger.

Das Handyparken wird eine zusätzliche Offerte, um die Parkgebühr zu entrichten. Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer können auch weiterhin passende Münzen aus der Geldbörse kramen und in den Schlitz des Parkscheinautomaten stecken. Momentan sind in Grimma für das Parken am Floßplatz, auf der Westseite des Marktes und auf dem Nikolaiplatz Gebühren zu entrichten. Allerdings ist ein neues Verkehrsentwicklungskonzept für die Stadt in Arbeit. In dem Zusammenhang wird auch das Aufstellen von Automaten an weiteren Stellen diskutiert.

Stadt Grimma hatte schon Park-Now favorisiert

Fürs Handyparken hatte die Stadt schon den Anbieter Park-Now favorisiert. Doch genau in dieser Phase schluckte Marktführer Easy-Park seinen Wettbewerber. Easy-Park biete aber die gleichen Konditionen, verdeutlicht Amtsleiter Böttger. Die Vertreter der Kommune hatten im Laufe des Jahres Angebote von drei Anbietern auf dem Tisch und mit zwei von ihnen das Gespräch gesucht. Danach wurde zunächst der Beirat für Umwelt, Ordnung und Verkehr und in der Folge auch der Stadtrat einbezogen.

Nutzer zahlt 29 Cent zusätzlich – die Servicegebühr

Der Stadt entstehen keine Kosten, erläutert Böttger. Der Anbieter überweist der Kommune die eingezogenen Parkgebühren genau in der Höhe, wie sie die städtische Verordnung festlegt. Bis zu 30 Minuten zum Beispiel kosten derzeit 50 Cent, bis zu eine Stunde einen Euro, bis zu zwei Stunden zwei Euro... Easy-Park lässt sich seine Leistung mit einer Servicegebühr bezahlen. In Grimma beträgt die pro Parkvorgang 29 Cent, die dem Kraftfahrer obenauf geschlagen werden. Beim Zahlmodell Easy-Park-Large kann der Serviceaufschlag mit einer Monatsgebühr von 1,99 Euro allerdings umgangen werden. Wer die App von Easy-Park nutzt, hat übrigens mehrere Möglichkeiten, um seine Schuld zu begleichen – von Kreditkarte bis PayPal.

Auf Grimmas gebührenpflichtigen Parkplätzen, hier am Floßplatz, sollen Autofahrer bald auch per App von Easy-Park und damit bargeldlos zahlen können. Quelle: Frank Prenzel

Die Stadt will mit dem Unternehmen Easy-Park zunächst eine einjährige Pilotphase vereinbaren – mit Option auf Verlängerung. Böttger zufolge werden die Parkscheinautomaten mit Aufklebern versehen, die das Handyparken erläutern. Der Nutzer braucht auf seinem Smartphone für den bargeldlosen Vorgang zwingend die App von Easy-Park.

Grimmaer Politessen blicken dank Software durch

Momentan prüft die Stadtverwaltung den aktualisieren Vertrag mit dem Anbieter. Böttger geht davon aus, dass noch in diesem Jahr das Handyparken greift. Wie aber sehen künftig Grimmas Politessen und Politeure ohne Parkschein im Auto, dass die Gebühr entrichtet wurde? „In den Erfassungsgeräten der Vollzugsbediensteten ist eine Software hinterlegt“, erläutert der Amtsleiter. Dank einer Schnittstelle würden sie sehen, ob das Parkticket online „gezogen“ wurde. Der Handy-Parker kann sogar gelassen bleiben, wenn die Zeit knapp wird. „Vermeiden Sie Strafzettel, indem Sie die Parkdauer ganz einfach vom Handy aus verlängern“, wirbt Easy-Park auf seiner Homepage. Und verweist auf einen weiteren Vorteil: Auf sein Leitsystem, mit dem sich freie Parkplätze finden lassen.

Von Frank Prenzel