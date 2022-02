Plakat auf dem Grundstück – Naunhof will das reglementieren

Naunhof

Wenn jemand mittels Transparenten auf seinem Naunhofer Grundstück eine politische Meinung äußern will, muss er sich dann erst eine Genehmigung der Stadtverwaltung einholen? Das und einiges mehr soll eine Neufassung der sogenannten Sondernutzungssatzung regeln. Im Stadtrat wurde jetzt schon mal darüber diskutiert.

Ein Jahr ist es her, dass der frühere sächsische Justizminister Manfred Kolbe ein Banner an seinem Naunhofer Notariatsbüro aufhängte, auf dem er die mangelnde Beschaffung von Corona-Impfstoff kritisierte. Das Ordnungsamt der Stadt sah darin eine Sondernutzung und forderte ihn auf, nachträglich eine Genehmigung zu beantragen. Weil er sich weigerte, schob die Stadt einen Gebührenbescheid nach. Der Jurist drohte vors Verwaltungsgericht zu gehen, da er ein Grundrecht in Gefahr sah. Im Juli zog die Kommune ihre Geldforderung zurück.

„Nach unserer alten Satzung war unklar, ob er so ein Banner ohne Genehmigung aufhängen durfte“, erklärte nun Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak. Mit der neuen solle festgelegt werden, dass derartige Transparente erlaubnispflichtig sind. Dabei gehe es um Gefahren für Ordnung und Sicherheit, insbesondere wenn sich die Botschaft an Verkehrsteilnehmer richtet. Zu gut deutsch: Ein Autofahrer könnte durch das Lesen abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

Abgeordnete gegen den Entwurf

Für die meisten Abgeordneten des Stadtrats war das eine Kost, die sie schwer verdauen konnten. „Wenn ein Plakat zur Freiheit erlaubnispflichtig ist, wo bleibt dann die Freiheit?“, fragte Hermann Kinne (Freie Wählervereinigung Fuchshain). Er sprach sich dagegen aus, alles zu regeln, zumal ohnehin nicht klar abzugrenzen sei, nach welchen Kriterien eine Sondernutzung verweigert werden kann. Und handelt es sich bei der Botschaft auf einem Plakat um einen Straftatbestand, ließe sich auch ohne Sondernutzungssatzung eingreifen.

Mit seinem Einwurf, ob er dann noch eine Regenbogenfahne heraushängen dürfe, löste Martin Schäfer (Bündnis 90/Grüne) eine kleine Diskussion aus. Fahnen dürften erlaubnisfrei bleiben, solange es sich um „normale Fahnen“ handle, meinte Brcak. „Aber was sind normale Fahnen?“, hakte Gabriele Wegel (CDU) nach. „Es gibt auch welche, die anstößig sind.“ Ihr Parteifreund Michael Schramm hält deshalb Abgrenzungen für problematisch und plädierte für eine „Meinungsfreiheit in Wort, Bild und Schrift“.

Passus soll gestrichen werden

Während Michael Eichhorn (Linke) forderte, Plakate wie auch Demonstrationen grundsätzlich anmelden zu müssen, sagte sein Genosse Christian Plischke: „Demokratie muss es aushalten, dass jemand seine Meinung außen anbringt.“ Hier reagiere die Stadt zwar auf einen konkreten Fall, aber die Masse werde ohnehin nicht Plakate aufhängen. „Ich empfehle deshalb, den Passus aus der Satzung zu nehmen“, sagte Plischke.

Mit diesem Statement traf er die Mehrheitsmeinung. „Dann müssen wir damit leben, dass jemand etwas über Monate hinweg zum Fenster heraushängt“, verdeutlichte Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Brcak will nun bis zur nächsten Diskussion den Satz streichen, dass „Transparente zur Ausübung der Freiheit von Meinung, Kunst und Wissenschaft“ erlaubnispflichtig sind.

Regulierung bei Wahlwerbung

Eingeschränkt werden soll seinem Dafürhalten nach aber die Wahlwerbung in der Stadt. Das 2019 eingeführte System, wonach Parteien und Gruppierungen ihre Plakate an allen Betonmasten, aber nur an jeder vierten lackierten Laterne anbringen dürfen, habe sich zwar bewährt. „Aber wir erlebten bei der vergangenen Wahl, dass eine Partei ganze Straßenzüge zupflasterte, während andere Parteien kaum noch eine Chance hatten“, sagte er.

Um Fairness zu ermöglichen schlug er vor, in der Kernstadt maximal 50 Plakate und pro Ortsteil bis zu 15 Plakate pro Partei, Wählervereinigung oder Einzelbewerber zuzulassen, denen außerdem jeweils fünf Großflächenplakate zugestanden werden. Eichhorn und Schäfer waren die Zahlen zu hoch, während Wegel bei ihrem alten Standpunkt blieb, beschichtete Laternen generell für Wahlwerbung zu verbieten. Brcak obliegt es nun, einen neuen, mehrheitsfähigen Vorschlag zu unterbreiten.

Naunhof hofft auf Mehreinnahmen

Grundsätzliches Ziel der Satzung ist es nach seinen Worten, „Sondernutzungen zeitlich und räumlich auf das begründete Maß zu beschränken, einer Verunstaltung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes vorzubeugen sowie jederzeit sachlich gerecht regulierend eingreifen zu können.“ Mit der Neufassung erhoffe sich Naunhof zudem mehr Einnahmen, weil sich das Spektrum der gebührenpflichtigen Sondernutzungen erweitert. Vergangenes Jahr kassierte die Stadt rund 3000 Euro, dieses Jahr rechnet sie mit einer Verdopplung.

Von Frank Pfeifer