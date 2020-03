Planänderung: Vorerst kein Glasfasernetz für Seelingstädt

Trebsen/Seelingstädt

Als es darum ging, Trebsen fast flächendeckend mit einem Glasfasernetz auszustatten, zeigten besonders Altenhain und Seelingstädt großes Interesse. Jetzt kommt jedoch ein großer Dämpfer. Weil die Ortsdurchfahrt von Seelingstädt irgendwann ausgebaut werden soll, kann dort momentan kein Breitbandkabel verlegt werden. Damit bleibt das Dorf auf unbestimmte Zeit komplett raus aus dem Ausbau. Und die Kernstadt erhält später als gedacht das superschnelle Internet.

„In Altenhain sind die Anschlüsse mittlerweile zu 99 Prozent aktiviert“, nennt Mirko Ertel, Projektmanager Bau der Deutschen Glasfaser GmbH ( DG), die einzige positive Botschaft. Das Unternehmen wollte bislang von dort aus eine Hauptleitung über Seelingstädt nach Trebsen ziehen, über die alle vertraglich gebundenen Haushalte mit den Hochgeschwindigkeitskabeln verbunden werden. Doch dieser Wunsch lässt sich nicht mehr verwirklichen.

Ortsdurchfahrt soll ausgebaut werden

Bei einem Termin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erfuhr die DG von der Absicht, die Staatsstraße 47 von Grund auf auszubauen. Das haben die jeweils verantwortlichen Behörden zwar schon seit den 1970er-Jahren auf der Agenda. Aber jetzt steht ein Planfeststellungsverfahren kurz vor der Eröffnung.

Niemand weiß, wie lange es dauern wird. Sollte es aber keine fundamentalen Einsprüche geben, könnte tatsächlich mittelfristig mit der umfangreichen Sanierung der Ortsdurchfahrt begonnen werden. Dazu gehört deren Verbreiterung um 1,50 Metern, wofür Land der Anwohner gekauft werden muss, sowie der Bau von Gehwegen und Stützmauern.

Glasfaserkabel wäre nur bis Straßenbau in Betrieb

„Das Lasuv ließ uns wissen, dass wir dann unser frisch verlegtes Glasfaserkabel außer Betrieb nehmen und ein neues in die Erde bringen müssten“, erläutert Ertel. Für das Unternehmen käme das sehr teuer. Außerdem würden die Einwohner während der Zeit des Austauschs gänzlich ohne Breitbandversorgung auskommen müssen. Die DG entschloss sich deshalb für eine andere Strategie.

Kernstadt muss auf Anschluss warten

Nach Ertels Worten soll jetzt die Kernstadt über die Straße aus Altenhain erschlossen werden. Zwischen ihr und dem Radweg, den die Kommune anlegen will, bestünde ein ausreichender Korridor für die Hauptleitung. „Da es sich um eine Kreisstraße handelt, stellen wir einen Antrag beim Landratsamt“, kündigt Ertel an. „Wenn alles klappt, haben wir in drei bis vier Monaten die Genehmigung.“ Negative Folge: Es dauert nun noch länger, bis alle aufgerissenen Straßen von Trebsen endgültig versiegelt werden, denn das kann erst geschehen, wenn alle Vertragsnehmer angeschlossen sind.

Seelingstädter haben Fragen

Immerhin könnte die DG die missliche Lage dort schneller in den Griff kriegen als in Seelingstädt, wo Ortsvorsteherin Susann Schumann sagt: „Dass uns unsere Staatsstraße wieder einmal einen Strich durch die Rechnung macht, ist ärgerlich. Wir sind sauer, stecken den Kopf aber nicht in den Sand. Auf alle Fälle wollen wir die Glasfaserkabel haben.“ Verlegt werden sollen die erst im Zuge des Straßenbaus, dann von der Kernstadt aus.

Jetzt gilt es laut Schumann, die Zeit bis dahin so gut und günstig wie nur möglich zu überstehen. Dazu seien Fragen zu beantworten wie zum Beispiel jene, wie sich die Einwohner zum Altanbieter Telekom verhalten sollen, dem manche schon gekündigt haben. Um Antworten zu erhalten, regte der Ortschaftsrat eine Bürgerversammlung mit der Deutschen Glasfaser GmbH im Speicher des Heimatvereins an. „Einen Termin haben wir aber noch nicht“, sagt dessen Vorsitzender Manfred Müller.

Verzug schon im vergangenen Herbst

Schon im Herbst hatte es bei der Glasfasererschließung eine deutliche Verzögerung gegeben. Weil die Verbindung zwischen Seelingstädt und Trebsen an einem Steinbruch liegt, musste eine Genehmigung des Oberbergamts Freiberg abgewartet werden. Und es fehlte ein Statement des Lasuv, das bis dahin schon erwartet worden war.

Von Frank Pfeifer