Planenschlitzer bei Grimma gestellt

Grimma

Erneut haben Planenschlitzer auf einem Rastplatz bei Grimma zugeschlagen. Angaben zufolge liefen Polizeibeamte des Autobahnrevieres in der Nacht zum Dienstag Streife auf dem Rastplatz Muldental Nord an der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Magdeburg. Kurz vor Mitternacht stellten sie eine geöffnete Ladeklappe an einem LKW mit türkischem Kennzeichen fest. Unter und neben dem Fahrzeug befanden sich mehrere Kartons. Bei genauerer Prüfung bemerkten sie zwei Männer unter dem LKW, die sich an den Kartons zu schaffen machten.

Diebe ergreifen die Flucht

Als die beiden Personen die Polizeibeamten sahen, ergriffen sie die Flucht und rannten in ein angrenzendes Feld. Es gelang den Polizeibeamten, einen der beiden zu stellen, der Zweite entkam.

Staatsanwalt ermittelt wegen Bandendiebstahls

Auf dem Parkplatz wurden insgesamt drei angegriffene LKW festgestellt, bei denen die Planen geschlitzt wurden und teilweise Kartons herausgenommen und geöffnet wurden. Der Tatverdächtige mit rumänischen Wurzeln wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Am Dienstag wird der 38-Jährige, gegen den wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt wird, einem Haftrichter vorgeführt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen ähnlichen Fall gab es in dieser Nacht bei Leißnig auf dem Rasthof Mühlenberg an der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Magdeburg. Hier sind die Täter flüchtig.

Von LVZ