Bürgerfragen zur Erweiterung der Trebsener Papierfabrik „Julius Schulte“ beantworteten Vertreter der Kommune und des Werks zur Stadtratssitzung am Dienstagabend. Danach beschloss das Parlament, die überarbeiteten Pläne öffentlich auszulegen. Das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ kündigte umgehend ein Vorhaben an, das sich an alle Bewohner richtet.