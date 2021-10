Platz für 18 Häuser: Drittes Wohngebiet für Trebsen in Planung

Trebsen

Nach Jahren der relativen Ruhe geht es jetzt Schlag auf Schlag mit der intensiven Schaffung neuen Wohnraums in Trebsen. Diese Woche sprach sich der Technische Ausschuss dafür aus, einen Bebauungsplan für den Ortsteil Seelingstädt aufzustellen. Führt das Verfahren zum Erfolg, könnten binnen kurzer Zeit an drei Stellen im Stadtgebiet neue Einfamilienhäuser errichtet werden.

Platz für 18 Häuser wäre auf einem 5815 Quadratmeter großen Feld an der Straße Am Bahnhof in Seelingstädt, zwischen Kurzer und Siedlerstraße gelegen. Die Fläche gehört laut Steffen Lämmel vom Bauamt einem Privateigentümer, der sich die Bebauung wünscht. Um mit den Alteingesessenen nicht in Konflikt zu geraten, hat in seinem Auftrag die Ruba Hausbau GmbH konkrete Ideen entwickelt.

Schattenwurf wird minimiert

Sie entwarf eine Skizze, die im neuen Wohngebiet mittig eine von Norden nach Süden verlaufende Erschließungsstraße zeigt. Östlich von ihr sollen nur einstöckige Häuser im Bungalowstil entstehen dürfen, um eine Verschattung der Anliegergrundstücke zu vermeiden. Im Rest des Gebiets wären zweigeschossige Gebäude erlaubt, allerdings keine Mehrfamilienhäuser.

Zuzügler müssen Bäume pflanzen

Die Grundstücke sollen im Durchschnitt 715 Quadratmeter groß sein. Damit sie dem bestehenden Siedlungscharakter gerecht werden, werden Vorgaben zur Begrünung genannt. Die Zuzügler müssen standortgerechte Sträucher in ihren Gärten pflanzen. Außerdem ist pro angefangenen 250 Quadratmetern Baulandfläche ein einheimischer Laub- oder Obstbaum zu setzen. Auch in den Vorgärten soll es blühen, nur im unbedingt erforderlichen Maß dürfen sie versiegelt werden.

Artenliste wird erstellt

Um den Eigentümern der Grundstücke einen Leitfaden an die Hand zu geben, wird im Rahmen der Planung eine Liste erstellt mit den zu bevorzugenden Arten. Diese gewährleistet laut der Ruba Hausbau in der Regel die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Bepflanzungen. Zugleich werde die größtmögliche Vielfalt in der Entwicklung von Flora und Fauna begünstigt.

Straße mit Wendehammer

Eine Straße, die durch das neue Wohngebiet hindurchführt, wird es nicht geben. Vorgesehen ist eine Sackgasse, die so breit wird, dass sich Lastwagen begegnen können. Am Ende befindet sich ein Wendehammer, der es auch Feuerwehren und der Müllabfuhr ermöglicht zu drehen.

Votum nur noch Formsache

Entscheiden wird letztlich der Stadtrat, ob der Bebauungsplan erstellt wird. Nachdem Ortschaftsrat Seelingstädt und Technischer Ausschuss den Daumen gehoben haben, gilt die Abstimmung aber nur noch als Formalie.

Drittes Großprojekt in kurzer Zeit

Nach dem Neubaugebiet am Froschteich mit seinen 14 Baugrundstücken und dem in Planung befindlichen größten Vorhaben seit der Wiedervereinigung am Schwarzen Weg mit bis zu 50 Gebäuden würde es sich um das dritte laufende Projekt handeln. Stadträtin Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft) bittet deshalb zu prüfen, inwieweit die Kindertagesstätte Seelingstädt noch besser als vorgesehen ertüchtigt werden kann. „Da sind wir kontinuierlich dran“, versichert Bürgermeister Stefan Müller (CDU).

Von Frank Pfeifer