„Bei meinen Führungen durch die Erdmannshainer Kirche habe ich die Geschichte immer erzählt, wie ich sie von den Alten gehört hatte. Doch jetzt halte ich einen ersten schriftlichen Beleg in den Händen.“ Wolfram Just, zweiter Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins, ist beim Stöbern in den Naunhofer Heimatblättern auf einen Beitrag von 1926 gestoßen, der das sagenhafte Geschehen beschreibt, das sich 1454 in Eicha zugetragen haben soll.

Aus dem Text geht hervor, dass der Ort seinen Namen einem hohen Eichenbaum verdankt, an dem schon die Slawen religiöse Handlungen vollzogen haben. Nach der christlichen Besiedlung zierte den Stamm ein Marienbild, in Öl auf einem Brett gemalt. Und dieses sollte bald Berühmtheit weit über den Ort hinaus gewinnen.

Tatort Eiche am Butterweg

Wolfram Just weist auf eine Eiche. „Ob es diese war, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen“, räumt der 85-Jährige ein. Sicher weiß er hingegen, dass der Gigant nur ein paar Schritte abseits des sogenannten Butterwegs stehen muss. Dieser führte von Grimma nach Leipzig, auf ihm brachten Bauern ihre Erzeugnisse in die Großstadt. Nur noch ein Rudiment ist erhalten, es heißt heute „Am Wall“ und verläuft ungefähr parallel zur Hauptverkehrsachse durch Eicha.

Lästerei am Marienbild

1454 kam ein Fuhrmann mit seinem Gespann des Wegs. Ab der Leipziger Straße von Naunhof, so wird berichtet, begleitete ihn ein Wanderer, der ihn gebeten hatte, seinen schweren Mantelsack an den Wagen zu hängen. Am Marienbild forderte der Fuhrmann seinen Begleiter auf, den Hut zu ziehen. Der Angesprochene kam dem zwar nach, kniete aber nicht nieder und sprach kein Gebet, wie das an solchen Stellen üblich war. Schlimmer noch: Er lästerte, solche Gebete seien unnütz.

Wanderer sinkt tot nieder

Mit Folgen, denn die Pferde weigerten sich nun, auch nur noch einen Schritt weiter zu tun. Der Fuhrmann trieb sie an, redete ihnen gut zu, streichelte sie, schrie und setzte schließlich die Peitsche ein. Ohne Erfolg. Flehend schaute er zum Bild der Mutter Gottes, als ihm die Ursache jäh in den Sinn kam. Er packte den Wanderer am Schlafittchen und warf ihm vor: „Dein Mantelsack birgt Sündengut, und das ist schuld daran.“ Auf der Stelle sank der Unhold tot darnieder.

Hier könnte sich die Geschichte abgespielt haben: Die Eiche in voller Größe. Quelle: Thomas Kube

In der Tat soll sich im Gepäck des Reisenden eine gestohlene Monstranz befunden haben, also ein kostbarer Schmuckbehälter, in dem eine Hostie zur Verehrung aufbewahrt wird. Für den Fuhrmann keine Frage: Der beraubte Heiland hatte hier selbst Gericht gehalten. Er versprach, das Heiligtum zurückzugeben, woraufhin seine Pferde wieder anzogen. Seinen Worten schenkte das Leipziger Stadtgericht Glauben, das Wunder sprach sich weithin herum.

Eicha wird zum Wallfahrtsort

„Die Leute kamen in Scharen“, weiß Wolfram Just zu berichten. „Noch im gleichen Jahr begann die Errichtung der Marienkapelle mit ihren großen Fenstern. Später entstand um sie herum ein Kloster, das zum französischen Antoniter-Orden gehörte und in dem vor allem Landwirtschaft betrieben wurde. Es besaß sogar eine eigene Ziegelei.“

Wallfahrtsort wird des Teufels Herberge

Der eigentliche Grund des Wallfahrtsortes trat jedoch mit der Zeit in den Hintergrund. „Aus dem Ganzen wurde eine Besenwirtschaft mit einem enormen Weinverbrauch“, weiß Just zu berichten. Den Abriss begrüßte Reformator Martin Luther, der von „des Teufels Herberge“ sprach. Der Altar befindet sich heute in der Albrechtshainer Kirche. Und aus den Steinen des Gotteshauses wurde die Brücke zum Schloss Trebsen gebaut.

Von Frank Pfeifer