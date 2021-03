Plogging im Landkreis Leipzig: Das sagt der Nabu zum „Müllspaziergang“

Landkreis Leipzig

Plogging, das ist seit 2017 Jahren ein Trend, der es aus Schweden bis in die ganze Welt geschafft hat: während man spazieren geht oder sogar joggt, wird nebenbei der Müll eingesammelt, der am Wegesrand oder in der Natur liegt. Der Nabu organisiert solche Müllsammelaktionen schon länger.

Dennoch plädiert er erst im zweiten Schritt dafür. „Wir wollen, dass die Menschen wieder Eigenverantwortung übernehmen. In erster Linie sollte Müll und Plastik vermieden werden, technische Geräte länger genutzt oder auch repariert werden“, so René Sievert, Stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbandes Sachsen. Der anfallende Müll müsse aber vor allem richtig entsorgt werden. Was er besonders irritierend findet: manchmal landet sogar Sperrmüll mitten in der Natur, etwa schwere Elektrogeräte. „Das ist schon ein Aufwand, den die Leute da betreiben. Zumal die Wertstoffhöfe teilweise ganz in der Nähe liegen“.

„Müll ist nicht nur unschön, sondern gefährlich“

Weggeworfene Zigaretten sind besonders gefährlich. Sie benötigen sehr lange bis sie verrotten, werden zu Mikroplastik und setzen Giftstoffe frei. Sie verunreinigen nicht nur das Grundwasser, sondern vergiften sogar Tiere. Quelle: NAJU Dresden / Robert Michalk

Während des ersten Lockdowns waren viele Menschen draußen in der Natur unterwegs – und hinterließen an den Gewässern, in Parks oder an beliebten Wander- und Spazierwegen ihren Abfall. „Wir haben schon gefühlt mehr Meldungen darüber bekommen. Das könnte aber auch daran liegen, dass mehr Menschen den Müll bemerken“. Die Verunreinigung der Natur ist aber nicht nur unschön, sondern sogar gefährlich für die Tiere. Der Nabu stellt klar, dass diese sich etwa an Verpackungen verletzen können, Vögel Angelsehnen zum Nestbau nutzen und Unrat mit Nahrung verwechseln. Dadurch können sie sich sogar strangulieren oder vergiften, so der Nabu.

„Deswegen finden wir es gut, dass es Menschen gibt, die in der Natur aufräumen: ob gehend, laufend oder sogar zu Wasser im Kajak. Schöner wäre es natürlich, wenn jeder seinen Müll richtig entsorgt - in einen Abfalleimer draußen oder in der Tonne zu Hause”, erklärt Sievert. Unterwegs sollten Raucher die Zigarette nicht einfach fallen lassen, sondern einen tragbaren Aschenbecher mitnehmen und die Reste erst zu Hause im Hausmüll entsorgen, rät er. Zigaretten würden 10 bis 15 Jahre benötigen bis sie verrotten und dabei teilweise Mikroplastik, aber auch Giftstoffe wie Nikotin, Teer, Arsen und Formaldehyd freisetzen und damit Böden und Gewässer verschmutzen.

Trashbusters Aktionswochen starten im April

Zweimal pro Jahr organisiert der Naturschutzbund deswegen Putzaktionen. Unter anderem den Coastal Clean Up Day, also den Küstenreinigungstag, der im September wieder ansteht. Sachsen liegt zwar nicht an der Küste, aber die Flüsse bringen den Müll schließlich bis in die Nord- und Ostsee. „Vor allem die Jugendgruppen sind dabei sehr engagiert“, freut sich René Sievert. Im April gibt es speziell für Jugendliche die Trashbusters Aktionswochen. Vom ersten bis zum Tag der Erde am 22. April können sie sich an dem Projekt der Jugendorganisation des Nabu beteiligen.

Tipps fürs Plogging

Wer das Plogging auch mal ausprobieren will, sollte einige Punkte beachten. „Festes Schuhwerk oder entsprechende Laufschuhe sind wichtig und natürlich ein paar Müllsäcke”, so Sievert. Handschuhe und einen Eimer oder ein festes Behältnis empfiehlt er für Glasscherben oder anderen scharfkantigen Müll, der die Mülltüten zerreißen könnten. Mit einer Greifzange, die es im Baumarkt zu kaufen gibt, vermeidet man das ständige Bücken. Auch ein kleines Erste-Hilfe-Set hat meistens Platz im Gepäck.

Von Kathleen Retzar