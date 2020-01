Pokerturnier ausgebremst: Steht Leipziger Pokerkönig vor dem Aus?

Threna/Leipzig

Klaus Dietze gilt als Guru der deutschen Poker-Szene. Und als Anwalt des – wie er es nennt – modernsten Kartenspiels der Welt. Inzwischen braucht der „Anwalt“ selbst einen Anwalt. Ob das Pokern reines Glücksspiel ist oder nicht – längst keine Glaubensfrage mehr. Seit Jahren ist es Justitia, die sich damit befasst. 2015 erreichte Dietze die Anerkennung von Pokern als „ Spiel anderer Art“. Sogar der Tagesschau war dies eine Meldung wert.

Alle Beteiligten werden sich wohl bald wiedersehen. Im Bundesverwaltungsgericht könnte es dann um die Frage gehen, ob man solche anders gearteten Spiele auch gewerblich ausrichten darf. Genau daran entzündet sich seit Monaten ein heftiger Streit und läuft derzeit ein Widerspruchsverfahren beim Bundeskriminalamt ( BKA) in Wiesbaden. Gegenüber der LVZ kündigt Dietze an, solange auf weitere Veranstaltungen zu verzichten, bis das Problem rechtlich geklärt sei.

Hängepartie zum Weihnachtsfest

Kein Wunder. Das jüngste Weihnachtsfest geriet für den 75-jährigen Threnaer Rentner zum Horror-Trip. Zunächst untersagte ihm die Stadt Leipzig die zwischen den Jahren geplante Ausrichtung der Deutschen Poker-Meisterschaften. Der postwendend eingelegte Widerspruch wurde abgewiesen. Und das wenige Tage, bevor die ersten der 1ooo aus dem gesamten Bundesgebiet erwarteten Spieler in Leipzig anreisten. Neben dem Imageschaden drohte ein herber finanzieller Verlust.

Spielerin Elvedina Urlich beim Poker. Die neun Besten aus Leipzig machen am 20. Januar im Rahmen der European Poker Sport Championship im tschechischen Rozvadov den 10. Deutschen Meister unter sich aus. Quelle: Christian Modla

Dietzes Anwalt Thomas Jauch beantragte daraufhin die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Das Verwaltungsgericht gab dem statt und forderte die Stadt Leipzig auf, bis zur Entscheidung von einem möglichen Vollzug abzusehen. Im Klartext: Dietze bekam am Tag der Veranstaltung grünes Licht für seine Deutschen Meisterschaften im Leipziger Hotel „The Westin“. Jeder könne sich vorstellen, wie viele Steine ihm vom Herzen gefallen seien, so Dietze.

Landesdirektion fordert Stellungnahme

Unterdessen forderte die Landesdirektion Sachsen die Stadt Leipzig auf, eine Stellungnahme darüber abzugeben, warum das Pokerturnier zum Jahresende 2019 durchgeführt wurde: „Eine Rückmeldung steht noch aus“, so Sprecherin Mandy Peschang auf Nachfrage. Zur Erinnerung: Sämtliche Überprüfungen bescheinigten Dietze bislang eine tadellose Durchführung der Titelkämpfe. Die Startgelder von 50 Euro seien ausschließlich in die Ausrichtung des Turnieres geflossen. Die Sieger bekamen lediglich Sachpreise, so wie es das Gesetz vorschreibt.

Statt der erwarteten 1000 Teilnehmer seien diesmal nur 850 gekommen, sagt Dietze, der zuletzt nicht mehr für die Veranstaltung werben und dadurch seine Auslagen nur gerade mal so decken konnte. Weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ob es sein letztes Turnier werden würde, spielte er selber mit und belegte Platz 11. Eine solche Achterbahnfahrt der Gefühle rund um die Organisation des einmal mehr perfekten Turniers wolle er sich nicht noch einmal antun.

Pokerverein Mitteldeutschland in Gründung

Es sei ein Pokerverein Mitteldeutschland in der Gründung, verrät Dietze, der an dem Projekt mit sieben Gleichgesinnten bastele. Die Gemeinnützigkeit werde angestrebt, heißt es. Ein Verein braucht für die Ausrichtung von Turnieren keinen Gewerbeschein. Ein solcher Gewerbeschein wird Dietze weiter verweigert. Das BKA versagte dem Antragsteller zuletzt die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Texas Hold’em, die erlaubte Turniervariante, könne problemlos in ein Cash Game, Spiel um Geld, umfrisiert werden, so die Argumentation der Wiesbadener. „Dann dürfte nirgendwo Skat gekloppt werden. Auch dort könnte jederzeit um Geld gespielt werden“, versteht Dietze die Welt nicht mehr.

Demnächst, so der Threnaer, wolle der Staat den Online-Poker bis zu 1000 Euro legalisieren. „Und uns, die wir um Sachpreise spielen, macht man die Hölle heiß. Will man warten, bis ich tot bin und sich keiner mehr wehrt?!“

Von Haig Latchinian