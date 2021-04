Polizei: Corona-Kritiker in Trebsen halten Schutz-Verordnung ein

Trebsen

Am Vormittag des Ostersonntags fand in Trebsen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine Versammlung statt. Auf dem Markt fanden sich in der Spitze bis zu 100 Personen zusammen, die Flaggen und Plakate mitführten, teilt die Polizeidirektion Leipzig am Montagmittag mit. Von den Personen, die sich auf einer Länge von etwa 150 Meter links und rechts auf dem Fußweg verteilten, wurden die Bestimmungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung eingehalten.

Bereits genau eine Woche zuvor hatte eine ähnliche Veranstaltung unter dem Motto „Stiller Protest“ in Trebsen stattgefunden.

Von LVZ