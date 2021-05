Grimma

Laut der Polizeidirektion Leipzig haben Unbekannte am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf einem Feld im Ortsteil Großbardau etliche Strohballen in Brand gesetzt. Die 65 gestapelten Ballen lagerten bereits seit einem knappen Jahr auf dem Feld an der Kreisstraße 8308 und brannten vollständig ab. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 2 000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Grimma haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ/tnh