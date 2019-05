35 Tierhalter, Forstleute, und Jäger beteiligten sich am Protest der Schäfer in Trebsen. Um auf die Gefahren des Wolfes aufmerksam zu machen, zündeten sie auf dem Kirschberg ein Lagerfeuer. Wenig später heulte in Trebsen die Sirene, die Feuerwehr rückte aus und die Polizei an.